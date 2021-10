Stade Rennais : Les raisons de la signature d'un crack croate

Publié par Ange A. le 25 octobre 2021 à 05:41

Le Stade Rennais s’est particulièrement montré actif lors de la dernière fenêtre des transferts. Rennes a notamment frappé un coup en Croatie en recrutant Lovro Majer. Le milieu de terrain est revenu sur son choix de rejoindre la Bretagne.

Lovro Majer sort les raisons de sa signature au Stade Rennais

Sixième de Ligue 1 la saison dernière, le Stade Rennais s’est considérablement renforcé cet été. Avec près de 80 millions d’euros investis, Rennes a été l’un des clubs les plus dépensiers de la dernière fenêtre des transferts. Le club breton a notamment misé 12 millions pour le transfert de Lovro Majer. Le milieu de terrain a rejoint le SRFC en provenance du Dinamo Zagreb. L’international croate aux deux capes s’est engagé avec le club breton pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Auteur d’une passe décisive lors du succès de Rennes contre Strasbourg dimanche (1-0), le milieu de 23 ans est revenu sur sa décision de signer chez les Rouge et noir.

Rennes, une bonne passerelle pour Majer

Lovro Majer révèle notamment avoir été convaincu par le style de jeu proposé par Bruno Genesio, l’entraîneur de Rennes. Après avoir fait toutes ses classes en Croatie, il confie également avoir besoin de changer d’air, notamment pour évoluer dans un championnat plus huppé comme la Ligue 1 Uber Eats. D’où son transfert au Stade Rennais. « J’avais d’autres options, mais il y a tout ce qu’ils ont fait pour moi, le style de jeu. Le championnat progresse chaque année et devient de plus en plus populaire. J’avais besoin d’un nouveau challenge et Rennes était le bon endroit. C’était le moment de quitter Zagreb, j’y ai été toute ma vie. J’avais besoin d’un changement pour ma vie, ma carrière. C’est la parfaite étape suivante », a assuré le milieu dans un entretien relayé par Stade Rennais Online.