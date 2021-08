Stade Rennais Mercato : Lovro Majer arrive, tout est bouclé !

Publié par Timothée Jean le 20 août 2021 à 15:35

Après plusieurs semaines de négociations, le Stade Rennais touche enfin au but pour Lovro Majer. Selon les dernières indiscrétions venues de la Croatie, le club breton s'est mis d'accord avec le Dinamo Zagreb pour son transfert à hauteur de 15 millions d'euros. Le milieu de terrain croate devrait rejoindre la Bretagne dès la semaine prochaine.

Stade Rennais Mercato : Accord total pour Lovro Majer !

D’ici quelques heures, le Stade Rennais pourrait annoncer à ses supporters la signature de sa sixième recrue estivale en la personne de Lovro Majer. Priorité de Bruno Genesio pour compenser les départs de Clément Gernier et Steven Nzonzi au milieu de terrain, l’international croate de 23 ans devrait en effet s’engager rapidement en faveur du club breton. Cela ne fait plus aucun doute selon le média croate HRT, qui assure qu’une réunion décisive s’est tenue entre les dirigeants du Stade Rennais et leurs homologues du Dinamo Zagreb afin de régler les ultimes détails de ce deal.

Comme indiqué ces derniers jours, les négociations entre les deux écuries ont avancé dans le bon sens et après plusieurs semaines de discussion, tout le monde serait tombé d'accord. La source révèle que les différentes parties engagées dans ce dossier se sont accordés autour d'un montant d'environ 15 millions d'euros (bonus compris) pour le transfert du milieu offensif.

Lovro Majer attendu à Rennes dès la semaine prochaine

La dernière étape de ce deal est désormais la signature de contrat pour Lovro Majer, toujours lié au Dinamo Zagreb jusqu’en 2026. Et selon le média croate, le milieu offensif devrait débarquer en Bretagne dès la semaine prochaine. Le jeune joueur serait attendu jeudi 26 août à Rennes, soit au lendemain du barrage retour de Ligue des champions du Dinamo Zagreb, qui a perdu 3-0 à l'aller face au FC Sheriff Tiraspol.

Reste désormais à savoir si Lovro Majer sera suivi dans les prochains jours d’un autre renfort au Stade Rennais. Le directeur sportif du club breton, Florian Maurice, travaillerait en parallèle sur l’arrivée d’un nouvel attaquant. Gäetan Laborde, le buteur du MHSC, est associé ces derniers jours au Stade Rennais.