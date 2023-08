Tandis que Jérémy Doku a quitté le Stade Rennais dans le cadre d'un transfert record pour le club breton, le SRFC active déjà une piste pour le remplacer.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC veut tenter le pari Adnan Januzaj

Vendu à Manchester City contre 60 millions d'euros il y a quelques jours, Jérémy Doku laisse un vide qu'il faut combler dans l'effectif du club breton. Et quoi de mieux qu'un ailier belge, pour remplacer un autre ailier belge ? En effet, le Stade Rennais aurait creusé une piste menant au FC Séville durant la fin de ce mercato estival, et plus précisément à Adnan Januzaj, bien connu des amateurs de football européen, notamment pour son passage à Manchester United.

C'est Sacha Tavolieri, très bien renseigné sur l'actualité mercato des joueurs belges qui révèle l'intérêt du Stade Rennais pour Adnan Januzaj. En difficulté du côté du FC Séville, le Belge n'est pas encore apparu cette saison en Liga, et avait d'ailleurs été prêté en Turquie, au Basaksehir la saison passée, où il avait inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives, en 11 apparitions sur les pelouses de Süper Lig.

Des discussions sont déjà en cours pour Adnan Januzaj

Après avoir perdu Jérémy Doku et Lovro Majer, deux piliers de l'effectif breton, le Stade Rennais veut absolument se renforcer, et aurait déjà avancé sur la piste d'Adnan Januzaj. Effectivement, les discussions ont déjà débutées entre le FC Séville et le SRFC, qui souhaite boucler l'arrivée du Belge au plus vite, alors que le mercato estival se termine dans seulement quelques jours.

De son côté, le FC Séville ne compte pas sur Adnan Januzaj cette saison, et les Andalous sont d'accord pour laisser partir le joueur, ce qui pourrait grandement accélérer les négociations avec le Stade Rennais. Reste à voir si les dirigeants bretons iront au bout dans ce dossier, et quelle forme pourrait prendre l'opération pour le joueur de 28 ans.