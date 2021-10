PSG Mercato : Mbappé, surprenant coup de théâtre au Real Madrid ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 octobre 2021 à 07:15

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid l’été prochain. Sauf que rien n’est encore fait dans ce dossier et les Merengues en sont bien conscients.

Le Real n’écarte pas un échec dans le dossier Mbappé

« Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. » Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe début octobre, Kylian Mbappé a ouvertement laissé entendre qu’une prolongation avec le Paris Saint-Germain n’est pas forcément à exclure de ses plans d’avenir.

Libre le 30 juin prochain, l’attaquant tricolore n’a pas encore renouvelé son engagement avec le club de la capitale. Une aubaine pour le Real Madrid, courtisan de longue date de l’ancien buteur de l’AS Monaco. Mais d’après la presse espagnole, Florentino Pérez et les siens n’excluent pas forcément un échec dans ce dossier qui dure depuis plusieurs mois. Les dirigeants madrilènes s’apprêtent donc à cette éventualité.

Victor Osimhen, plan B derrière Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Walter Sabatini, ancien joueur et directeur sportif de l’AS Roma, s’est montré élogieux à l’endroit de l’attaquant du Napoli, Victor Osimhen. Le dirigeant italien a même osé la comparaison entre l’international nigérian de 22 ans et Kylian Mbappé.

« Il est inarrêtable. Il sait tout faire et il marque des buts de n’importe quelle façon. Il n’hésite pas parfois à aller chercher des ballons impossibles pour les bonifier. Aujourd’hui, entre Mbappé et Osimhen, je signe Osimhen », a déclaré Sabatini avant d’ajouter que l’ancien buteur du LOSC « est le plus grand. »

Des propos qui semblent être arrivés aux oreilles de Florentino Pérez et des décideurs du Real Madrid. En effet, d’après le journal madrilène AS confirme que Kylian Mbappé reste la priorité numéro 1 du Real Madrid. Toutefois, la Maison-Blanche se prépare à toutes les éventualités. Le média espagnol explique notamment que les Merengues se sont positionnés sur le dossier Victor Osimhen au cas où Mbappé décide finalement de rester au Paris Saint-Germain.

Étincelant sous le maillot du SSC Naples et également cité dans les plans du PSG pour la succession éventuelle de Mbappé, Osimhen est désormais surveillé par le Real Madrid, qui n’hésitera pas à lancer une offensive pour le recruter l’été prochain si la piste Mbappé échouait.