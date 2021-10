OL : Surprenante déclaration d'Aouar sur la situation de Lyon

Publié par ALEXIS le 27 octobre 2021 à 00:03

L’ OL a été renversé par l’OGC Nice dimanche et est 9e de Ligue 1 après 11 journées. Malgré tout, Houssem Aouar n’est pas inquiet. Il voit les Gones mieux dans le jeu que lors du tout début du championnat.

OL : Aouar, « l’équipe commence à monter en puissance »

Neuvième de Ligue 1, le bilan de l’ OL est de 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 18 buts marqués et 16 buts concédés. Houssem Aouar et ses coéquipiers restent d’ailleurs sur une défaite amère contre l’OGC Nice. Alors qu’ils menaient (2-0) après 80 minutes de jeu, ils ont été renversés en toute fin de match à Nice (3-2), lors de la 11e journée du championnat. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais admet que sur le plan comptable, Lyon a du retard, mais dans le jeu, il apprécie la progression du groupe.

« Je trouve que le bilan de début de saison est pas mal sur certains points, un peu moins bien au niveau des résultats », a-t-il confié sur la chaîne du club rhodanien. « On est face à certains scénarios qui nous sont contraires. Ça a été compliqué sur quelques matchs. Mais je sens que l’équipe commence à monter en puissance. On se trouve de mieux en mieux. On arrive à assimiler les demandes du coach, je sens de l’ambition et de l’envie dans ce collectif », a rassuré Houssem Aouar.

Le capitaine annonce « une bonne saison » pour Lyon

La saison est encore longue et l’ OL n’a que 3 points de moins que l’OGC Nice, actuel 3e du championnat, qui affronte l'OM mercredi soir (match de la 3e journée à rejouer). Rien n’est donc encore joué et cela tranquillise le meneur de jeu des Gones. « Je sens que ça va être une bonne saison », a-t-il déclaré en conclusion. Notons que les Lyonnais ont de nouveaux concurrents pour les places européennes ce début de saison : le RC Lens de Franck Haise (2e), le Gym de Christophe Galtier (3e), le Stade Rennais (5e) en encore Angers SCO (6e). Cela, en plus de leurs concurrents traditionnels que sont l’intouchable leader le PSG (10 victoires en 11 matchs), l’OM (4e) et l’AS Monaco (8e).