OL : Une remontada express de l’OGC Nice, Peter Bosz dépité

Publié par Ange A. le 24 octobre 2021 à 22:50

L’Olympique Lyonnais s’est sabordé sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche. Peter Bosz, le coach de l’ OL, a exprimé des regrets après la remontada concédée contre les Aiglons (3-2).

L’ OL renversé sur la pelouse de l’OGC Nice

D’une remontada à une autre, l’Olympique Lyonnais est passé par toutes les émotions cette semaine. Après son come-back à Prague jeudi en Ligue Europa, l’ OL a également été renversé ce dimanche en Ligue 1 par l’OGC Nice. Alors qu’ils disposaient d’une avance de deux buts jusqu’à la 80e minute de jeu, les hommes de Peter Bosz se sont sabordés contre les Aiglons. Youcef Atal (81e), Andy Delort (89e, s.p) et Evann Guessand (90+2) ont permis au Gym de dominer les Gones réduits à dix suite à l’expulsion de Tino Kadewere. Les visiteurs pensaient avoir fait le plus dur suite aux réalisations de l’inévitable Karl Toko Ekambi (35e) et Houssem Aouar (68e). Entraîneur du club rhodanien, Peter Bosz a affiché sa frustration après ce comeback azuréen.

Le dépit de Peter Bosz après Nice

Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, son équipe n’est pas parvenue à gérer sa fin de match. Il regrette également l’expulsion de Tino Kadewere qui a permis à l’OGC Nice de revenir au score puis de porter l’estocade à l’ OL. « On a dominé le match pendant 80 minutes, on menait 2-0, c’était mérité. Normalement, il faut mener 3 ou 4-0. Après le but que l’on a pris, tout a été mauvais. On a encore pris un carton rouge, c’est beaucoup trop, on a pris un penalty. Et là, on a perdu la tête. Je ne peux pas l’expliquer », a lâché le technicien néerlandais au média du club. Défait par Nice, Lyon descend à la 9e place du classement tandis que son bourreau du soir occupe la dernière marche du podium.