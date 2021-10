PSG : Après Mbappé, une autre incertitude contre le LOSC ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 octobre 2021 à 15:17

Victime d’une infection ORL, Kylian Mbappé est incertain pour le match du PSG contre le LOSC, vendredi à 21h, au Parc des Princes. Mais l’attaquant tricolore pourrait ne pas être la seule grosse star de Mauricio Pochettino à manquer cette rencontre.

Mbappé et Messi absents de l’entraînement ce jeudi

Sous pression après le match décevant contre l’Olympique de Marseille, dimanche dernier au Stade Vélodrome, Mauricio Pochettino doit absolument rassurer vendredi soir face au LOSC, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes au Paris Saint-Germain. Déjà privé de Marco Verratti (hanche), Leandro Paredes (ischio-jambiers) et Achraf Hakimi (suspendu), l’entraîneur du PSG pourrait également être privé de Kylian Mbappé qui souffre d’une infection ORL.

Et comme si cela ne suffisait pas, c’est Lionel Messi qui ne s’est pas présenté à l’entraînement du jour, à la veille d’affronter les hommes de Jocelyn Gourvennec. Contre toute attente et sans qu’aucune raison ne soit communiquée par le staff parisien, le sextuple Ballon d’Or était également absent de l'entraînement ce jeudi, selon les informations rapportées par le quotidien Le Parisien.

Après Kylian Mbappé, le Paris SG pourrait donc se passer aussi de Lionel Messi face aux Dogues. Un énorme coup dur en perspective pour le club de la capitale, mais surtout pour son entraîneur Mauricio Pochettino qui a épuisé son capital patience et confiance chez les Rouge et Bleu. Alors que le PSG devrait publier très prochainemet son traditionnel point médical de veille de match, un autre gros coup dur se dessine ainsi à Paris.

La composition probable du PSG face au LOSC

À la veille du match, L’Équipe s'intéresse déjà à la composition d'équipe probable du Paris Saint-Germain avec les forfaits déjà confirmés et les incertitudes. Au poste de latéral droit, avec la suspension d’Achraf Hakimi, Colin Dagba est fortement pressenti pour tenir le poste. Au milieu, Georginio Wijnaldum est bien parti pour composer la paire avec Idrissa Gueye en l’absence de Marco Verratti et Leandro Paredes. Devant, si Mbappé était la seule incertitude, la situation de Messi va désormais obliger Pochettino à revoir ses plans pour trouver celui qui va accompagner Angel Di Maria, Neymar Jr et Mauro Icardi.

L’équipe probable du PSG contre Lille : Donnarumma - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Wijnaldum - Di Maria, Messi ou Draxler, Neymar - Icardi.