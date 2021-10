PSG Mercato : Le Qatar prépare une importante révolution à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 05:17

Depuis l’avènement du Qatar en 2011, le PSG a habitué ses supporters à un recrutement ronflant au fil des années. Plus d’une dizaine d’années, le club de la capitale semble désormais vouloir tourner vers une tout autre politique.

Cabaye : « L’objectif, c’est de sortir les jeunes au PSG »

Nommé coordinateur sportif du centre de formation cet été, Yohan Cabaye nourrit d’énormes ambitions pour le Paris Saint-Germain. Profitant d’une interview accordée à France Bleu Paris, l'ancien milieu de terrain du PSG a ouvertement affiché son envie de changer de politique concernant l’insertion des jeunes talents formés au club.

« On a toujours tendance à dire que les portes sont fermées, qu'il n'y a pas d'issue au club pour les jeunes. Mais je pars du principe que la vérité sort du terrain. Le joueur qui sera bon sur le terrain, il aura toujours les opportunités pour pouvoir s'exprimer. Et en tout cas, la formation au Paris Saint-Germain est vraiment de très grande qualité. Je pense qu'on peut le voir. Et surtout, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été intégrés [au groupe pro] au début de la saison, donc je pense que c'est un signe aussi des ambitions du club par rapport à la formation (…)

L’objectif, en priorité, c'est de les sortir au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. Et à partir du moment où on n'oublie pas que le cœur du projet, c'est le joueur, je pense qu'on peut faire de très, très bonnes choses tous ensemble », a expliqué Yohan Cabaye qui n’a pas manqué de rendre hommage à son président Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi, le PSG a un incroyable président

S’il ne fait pas toujours l’unanimité chez les observateurs, Nasser Al-Khelaïfi est en revanche très apprécié par les joueurs, les anciens joueurs du Paris Saint-Germain ainsi que ses collaborateurs. Fraîchement nommé à la tête de la direction sportive du centre de formation, Yohan Cabaye n’a pas tari d’éloges envers le président du club de la capitale qu’il présente comme un visionnaire.

« Dans la vie, il n’y a pas de hasard. J’ai toujours cet état d’esprit. Et c’est vrai que j’ai toujours gardé des liens forts avec le président Nasser Al-Khelaïfi. C’est une personne que j’estime énormément et pour qui j’ai beaucoup de respect. Pour l’homme, mais surtout pour le président qu’il est. Il est visionnaire », a déclaré l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne.

Puis d’ajouter : « avoir toutes les responsabilités qu’il a et pouvoir toutes les tenir de front, c’est vraiment quelque chose d’énorme. Donc malgré le fait que sur le terrain, ça ne s’est pas passé comme je l’espérais, je pense que mon caractère, ma façon d’être et ma façon aussi, peut-être, de voir le foot, ont laissé un bon souvenir. En tout cas, je prends ça comme une belle marque de confiance. »