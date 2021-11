LOSC : Ligue des Champions, Gourvennec rassure avant Séville

Publié par ALEXIS le 02 novembre 2021 à 08:41

Mal en point cette saison, le LOSC affronte Séville en Ligue des champions. Jocelyn Gourvennec a rassuré avant ce match décisif pour son équipe.

LOSC : Gourvennec, « le PSG nous a bien servi pour préparer le FC Séville »

Battu par le PSG (2-1), vendredi, le LOSC est en lice en Ligue des champions ce mardi (21h) face au FC Séville, pour le compte de la 4e journée dans le Groupe G. Lors du match aller, les deux équipes s’étaient séparées dos à dos (0-0) à Lille. Classé 3e avec seulement 2 points, Lille OSC doit impérativement gagner pour rester en course pour l’une des deux places qualificatives pour les 8es de finale. Jocelyn Gourvennec était en conférence de presse pour évoquer ce match crucial. Il estime que le match contre le Paris Saint-Germain a été un bon test avant d'affronter les Sévillans en Andalousie.

« On le sait, on s’est préparé. Le match à Paris nous a bien servi pour préparer ce type de match », a-t-il rassuré, tout en reconnaissant la force du club espagnol invaincu lors de ses derniers matchs toutes compétitions confondues, soit précisément 3 victoires et 2 nuls. « On sait que Séville est une équipe forte offensivement et défensivement. […] C’est un sacré défi contre une équipe qui ne lâche que peu de points à domicile, qui a l’expérience de la Champions League, de l’Europe en général avec plusieurs titres en Europa League », a prévu l’entraîneur du LOSC.

Lutte pour la 2e place derrière Salzbourg

Notons que le FC Séville est certes 2e du groupe, mais avec seulement 3 points, soit un de plus que les Dogues. En cas de victoire des Lillois, ils raviraient la 2e place à leur adversaire, ce qui serait une bonne opération avant les deux derniers matchs de poule contre le RB Salzbourg (23 novembre) et le VfL Wolfsburg (8 décembre). « On a fait deux nuls chez nous, mais on est toujours en course. On veut un résultat positif pour se qualifier. Il faudra tout faire pour gagner ici à Séville. Il faudra évidemment être bon défensivement et réussir à tenir la distance tout au long d’un match », a recommandé Jocelyn Gourvennec.