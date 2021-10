LOSC : Ligue des champions, Lille incendié après Séville

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2021 à 14:59

Champion de France 2021, le LOSC a été tenu en échec deux fois au Stade Pierre Mauroy en Ligue des champions cette saison. Et cela irrite le chroniqueur sportif Daniel Riolo.

Riolo estime « le LOSC inoffensif et ennuyeux en Ligue des champions »

Après 3 journées en phase de poule, le LOSC est 3e de son groupe (G) avec 2 petits points, derrière le FC Séville (3 points) et le RB Salzbourg, leader avec 7 points. L’équipe de Jocelyn Gourvennec a été accrochée par le VfL Wolfsbourg (0-0) et le FC Séville (0-0) à domicile et s’est inclinée devant Salzbourg (2-1). Lille OSC n’a donc pas gagné le moindre match en C1, lors du match aller. Dans son analyse sur la situation du vainqueur de la Ligue 1 édition 2020-2021, Daniel Riolo exprime une grosse colère.

« Le LOSC, c’est toujours pareil en Ligue des Champions. C’est inoffensif et on s’ennuie. Je suis fâché avec les Lillois en Europe, et ce, depuis leur dernier match contre l’Ajax l’année dernière en Europa League », a-t-il martelé sur RMC Sport, dans l’After Foot. Pour rappel, les Dogues avaient été battus par les Néerlandais à l’aller et au retour (2-1) en février dernier. C'était en 16e de finale de la Ligue Europa 2021.

Le LOSC doit céder sa place en Champions League ?

Selon le journaliste, le club nordiste devrait renoncer à la Champions League au profit d’un autre club de la Ligue 1 capable de mieux représenter la France en Europe. « Ce n’est pas un club fait pour la Ligue des Champions et il faut la laisser aux autres parce que cela en devient fatigant. Même les supporters commencent à ressentir cette fatigue. Il faut qu’ils laissent leur place et qu’ils aillent jouer l’Europa League », a demandé Daniel Riolo, tout en soulignant que le stade du LOSC « n’était même pas plein pour la deuxième fois de suite en Ligue des Champions ».