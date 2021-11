Leipzig-PSG : Messi à l'infirmerie, son avenir ailleurs

Publié par Timothy le 02 novembre 2021 à 12:15

Mercredi à 21h, le PSG se déplace à Leipzig pour disputer son match retour de Ligue des champions. Le club de la capitale devra faire sans Lionel Messi.

Pour ce premier match retour de Ligue des champions, le PSG se déplace en Allemagne pour affronter Leipzig, mercredi à 21h. L'équipe de Mauricio Pochettino devra faire sans sa star parisienne, Lionel Messi. Le coach argentin ne veut en effet prendre aucun risque avec son joueur qui souffrirait encore d’une gêne musculaire et d’un souci au genou.

Leipzig-PSG : Lionel Messi, un forfait attendu

La décision de son forfait a été actée dans la matinée par le staff médical du club. Même si son absence était plus qu'attendue. Hier, Lionel Messi avait réalisé une séance individuelle et enchaîné les soins. En vain. Sa blessure remonte à la 12e journée de Ligue 1, lors de PSG-LOSC, où Messi avait été remplacé par Mauro Icardi dès la mi-temps.

C'est donc une première désillusion pour la star argentine qui n’a disputé pour le moment que cinq rencontres de Ligue 1 depuis son arrivée dans la capitale. Il avait manqué deux matchs en septembre (contre le FC Metz et Montpellier) à cause d’un pépin physique. Néanmoins, c'est la première rencontre de Ligue de champions qu’il manque cette saison.

Lors du match aller face à Leipzig (3-2), Messi avait été décisif en inscrivant un doublé. Pour ce match retour face aux Allemands, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour d’Angel Di Maria, qui revient de suspension. Kylian Mbappé devrait lui aussi retrouver le chemin des terrains, forfait face au LOSC en raison d’une infection ORL.

PSG : Messi voit trouble sur son avenir

Dans un entretien accordé à Sport paru hier, Lionel Messi s'est confié sur la suite de sa carrière. Et l'Argentin se voit bien revenir au Barça pour coacher. « J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club (le FC Barcelone, NDLR) de quelque manière que ce soit, en étant utile et en contribuant à la réussite du club. J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera d'une autre manière. S'il y a une possibilité, j'aimerais revenir pour apporter ma contribution de quelque manière que ce soit, car c'est le club que j'aime et je voudrais qu'il continue à être bon, qu'il continue à grandir et qu'il continue à être l'un des meilleurs au monde », a déclaré Lionel Messi.