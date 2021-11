PSG: une mauvaise nouvelle Lionel Messi, Mbappé en pompier

Publié par Gary SLM le 02 novembre 2021 à 08:11

Le PSG se prépare à affronter le RB Leipzig en Ligue des Champions sans Lionel Messi. Kylian Mbappé devrait sauver les meubles.

Leipzig - PSG : Les raisons de l’absence de Lionel Messi

Lionel Messi a de fortes chances de manquer le match de Ligue des champions qui va opposer le PSG au RB Leipzig. L’argentin n’a pas pris part à la séance d’entraînement collective du Paris Saint-Germain en préparation de cette affiche. Il est toujours incertain pour ce voyage des joueurs Parisiens à Leipzig. Une mauvaise nouvelle donc pour Mauricio Pochettino qui est accusé de mal utiliser la star argentine. Il n’aura pas l’occasion de contrer les rumeurs sur ce match que doivent impérativement remporter les joueurs du Paris Saint-Germain pour rester leader de leur groupe A au risque d’être doublés par Manchester City.

La probable absence de Lionel Messi s’explique par une blessure. Le joueur offensif de 34 ans a des douleurs au genou qui ne lui ont pas permis de participer à la séance d’entraînement d’hier lundi au Camp des Loges. Il ne devrait pas être prêt pour le match de demain mercredi puisqu’il n’aura fait aucune préparation collective avec ses coéquipiers.

Leipzig - PSG : Kylian Mbappé, la bonne nouvelle

La bonne nouvelle pour l’entraîneur Parisien reste le retour de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG avait manqué le match de la 12e journée de Ligue 1 face au LOSC. Il avait été déclaré victime d’une infection ORL. Il semble que tout va bien puisque l’ancien joueur de l’As Monaco était présent à la séance d’entraînement d’hier. Mauricio Pochettino devrait être heureux à l’idée de compter sur son attaquant qu’il arrive à faire jouer correctement au contraire de Lionel Messi. Face à Lille, l’argentin n’avait marqué aucun but tout comme il n’a transmis aucune passe décisive.

Même si le PSG s’était imposé 2-1 grâce aux buts de Marquinhos et de Angel Di Maria à la 74e et 88e minute du match, les critiques contre l’entraîneur n’ont cessé de circuler. Mercredi, Pochettino n’aura pas à subir les railleries avec la possible absence de son compatriote.