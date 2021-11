ASSE : Enfin une date pour la vente de Saint-Étienne ?

Publié par Ange A. le 05 novembre 2021 à 07:30

Ouvert depuis le mois d’avril, le dossier concernant la vente de Saint-Étienne serait proche de son épilogue. Une échéance aurait été fixée pour boucler cet important dossier.

Vente de Saint-Étienne : Une date butoir fixée aux candidats

L’AS Saint-Étienne attend toujours un nouveau propriétaire pour tourner la page Caïazzo - Romeyer. Les deux co-présidents de l’ASSE souhaitent passer la main après plus de 15 ans à la tête du club ligérien. Les Verts mis en vente, les candidats à leur rachat ne disposent plus que de quelques jours pour formuler leurs offres. L’Équipe assure en effet que le cabinet KPMG, mandaté pour la vente de Saint-Étienne, a fixé un dateline aux candidats désireux de reprendre le club du Forez. Le quotidien sportif note que 170 dossiers de candidatures auraient été soumis depuis avril, date de l’annonce de l’officialisation du retrait du duo Caïazzo-Romeyer. Mais aucune de ces candidatures n’a été retenue par le cabinet qui espère une avancée d’ici lundi.

60 M€, vers une grosse braderie de l’ ASSE ?

Le magazine Challenges révélait il y a quelques mois que KPMG se serait confié la mission de valoriser l’AS Saint-Étienne à hauteur de 60 millions d’euros. Mais avec le vif désir de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de passer la main d’ici le 31 décembre, l’ASSE pourrait être cédée à un tarif inférieur. D’après le quotidien sportif, les parts actuelles sont désormais estimées entre 12 et 20 millions d’euros. Reste maintenant à savoir quel entrepreneur va décider de les acquérir. Réponse lundi soir.