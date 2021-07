ASSE : Vente du club, Romeyer confirme la nouvelle aux joueurs

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2021 à 21:25

L’ ASSE n’a pas encore trouvé preneur, il est toujours sur le marché. Alors que la présaison a démarré, le propriétaire Roland Romeyer en a profité pour annoncer officiellement la mise en vente du club aux joueurs.

ASSE : Roland Romeyer prévient les joueurs de la vente du club

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires de l’ ASSE ont mis leur club officiellement sur le marché le 13 avril 2021. Trois mois plus tard, il n’y a toujours aucun repreneur pour les Verts. Et le processus de cession pourrait aller jusqu’en 2022. Pour éviter aux joueurs stéphanois d’être surpris par l’arrivée d’un potentiel nouveau propriétaire à la tête de l’AS Saint-Étienne, le président du directoire des Verts a « prévenu les joueurs » officiellement d’une possible vente du club. « Le club est à vendre, le processus de rachat prendra du temps », a déclaré le co-propriétaire de l’ ASSE devant les joueurs de l’équipe de Claude Puel, selon les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter.

Soucasse président, mais Romeyer n'est pas loin

Pour rappel, Roland Romeyer (75 ans) a pris du recul dans la gestion quotidienne de Sainté. Il a nommé Jean-François Soucasse au poste de président exécutif. Toutefois, il n’est pas loin, comme il l’avait annoncé. « Je garderai des actions (même après la vente, ndlr) jusqu'à ma mort. […] Je serai là pour éventuellement conseiller, parce que je tiens à ce que le club réalise des résultats comme il se doit », avait-il indiqué en mai dernier, dans Top of the Foot sur RMC Sport. Quant à Bernard Caïazzo (67 ans), il a été élu le 5 juillet dernier au sein du Conseil d’Administration de la Ligue de football professionnel (LFP), parmi les représentants des clubs de Ligue 1 Uber Eats.