FC Nantes : Kita s’adresse enfin aux supporters du FCN !

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2021 à 14:45

Le président du FC Nantes et les supporters du club ne s’entendent toujours pas. Waldemar Kita leur a adressé un message avant Strasbourg.

Le FC Nantes lance la campagne pour les abonnements

Les supporters du FC Nantes sont remontés contre Waldemar Kita qu’ils accusent de mauvaise gestion du club. Ils reprochent au président de diriger le FCN comme le « FC Kita ». Ces dernières saisons, le ton est monté d’un cran chez les supporters des Canaris, qui demandent le départ du dirigeant Franco-Polonais à la tête des Jaune et Vert. Un groupe de supporters, anciens joueurs et ex-partenaires du club, regroupés au sein du "Collectif Nantais", tentent de réunir des moyens financiers, afin de faire une proposition de rachat du FC Nantes à Waldemar Kita. Une manière pour eux de contraindre ce dernier à céder le club dont il est le prioritaire depuis 2007.

Jeudi, le patron du Football Club de Nantes a publié un message sur le site internet officiel du club. Et il concerne les supporters. Il a en effet lancé la campagne pour les abonnements au Stade de la Beaujoire. « Enfin ! Au terme d’une (trop) longue attente, les abonnements pour cette saison sont désormais disponibles », peut-on lire dans le message. Et ce n’est pas tout ! Waldemar Kita a tendu la main aux supporters pour des retrouvailles plus calmes ou apaisées. « Parce que nous souhaitons partager et retrouver avec vous cette passion du FC Nantes, ces émotions incomparables, nous vous avons construit un abonnement unique », a-t-il indiqué.

Des chocs attendent les supporters du FCN à la Beaujoire

À noter que l’équipe d’Antoine Kombouaré (9e de Ligue 1) a déjà disputé 6 matchs à domicile cette saison. Elle affrontera le RC Strasbourg au Stade de la Beaujoire, ce qui fera 7 rencontres à domicile. Les nouveaux abonnements concernent donc 12 matchs, à partir de FC Nantes - OM programmé le 1er décembre. Le public nantais pourra ainsi prendre part au match contre le RC Lens, l’AS Monaco, le PSG, le LOSC, le derby contre Angers SCO ou encore le Stade Rennais. Ils pourront également assister aux chocs avec l’ ASSE, les Girondins de Bordeaux, le Montpellier HSC. Cela, à des tarifs gelés et minorés pour les plus jeunes.