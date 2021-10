FC Nantes : La touche Antoine Kombouaré commence à séduire

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 03:48

Après avoir sauvé le FC Nantes de la relégation en Ligue 2 la saison dernière, Antoine Kombouaré a pour mission de redonner des couleurs aux Canaris. Et il semble sur la bonne voie cette saison, selon Lionel Charbonnier sur l’antenne de RMC Sport.

Le FC Nantes remonte au classement

Le FC Nantes est 7e de Ligue 1 avec 17 points, soit 3 petits points de retard sur le 3e du podium, après 11 journées de championnat. Les Canaris avaient pourtant commencé la saison difficilement avec 3 défaites consécutives lors des 3e, 4e et 5e journées. Ayant mis fin à la série négative dès la 7e journée, les joueurs d’Antoine Kombouaré ont amorcé leur remontée au classement. Lors de leurs 6 derniers matchs, ils ont concédé une seule défaite à Reims, pour 4 victoires et un nul à Bordeaux. Le FCN est en effet intraitable sur son terrain. Pour preuve, les Jaune et Vert ont acquis 4 de leurs 5 victoires cette saison au stade de la Beaujoire.

Charbonnier apprécie « la patte Kombouaré »

Le constat est que l’équipe d’Antoine Kombouaré joue mieux que la saison dernière et lors des premières journées de l’exercice présent. Lionel Charbonnier, ancien gardien de but de l'Équipe de France, ne dit pas le contraire. Selon ce dernier, « la patte Kombouaré » est désormais perceptible. « L'année dernière, il les a maintenus au mental. Les Nantais fournissent du jeu, une identité se met en place : on a la patte Kombouaré. Elle est ce qu’elle est, ce n’est peut-être pas la patte Pep Guardiola, mais ça marche », a commenté le champion du monde Tricolore 1998 sur la radio. « Bravo aux Nantais parce qu’ils ont pris conscience qu’ils ne voulaient plus revivre ce qu’ils ont vécu l’année dernière et on voit des mecs investis », a-t-il félicité.

À noter que le technicien kanak avait remplacé Raymond Domenech sur le banc de touche du FC Nantes le 11 février 2021. Il avait terminé à la 18e place du championnat, à l’issue de la saison régulière 2020-2021. Le coach de 57 ans et ses joueurs étaient passés par les 2 matchs de barrage contre Toulouse FC pour finalement se maintenir dans l’élite.