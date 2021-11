PSG : Le constat implacable de Kylian Mbappé après Bordeaux !

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2021 à 10:15

Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte après la victoire du PSG à Bordeaux (3-2). L’attaquant parisien a livré son analyse après-match.

Kylian Mbappé reconnait les difficultés actuelles du PSG

Vainqueur de Bordeaux, samedi soir, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'affiche toujours pas un visage brillant dans le jeu. D’ailleurs, les deux buts encaissés en fin de partie par les hommes de Mauricio Pochettino nuancent bien le bilan de la soirée et la prestation haut de gamme du duo Mbappé-Neymar. Au coup de sifflet final, l'attaquant parisien de 22 ans n'a pas caché que le jeu du PSG n'est pas satisfaisant.

« Aujourd'hui, c'était moins dur que d'habitude. On s'est mis à l'aise. Après ils marquent à la fin, c'est évitable, mais dire qu'on a tremblé non. Je pense qu'on a beaucoup plus tremblé les dernières semaines que là. On a eu des séquences de haut niveau, on a montré notre qualité. Ce n'est toujours pas suffisant par rapport à l'équipe que l'on a. Mais on essaie de s'améliorer jour après jour », a déclaré Kylian Mbappé au micro de Canal+. Toutefois, le champion du monde 2018 s'est montré quelque peu agacé par les critiques ciblant le niveau de jeu de l’équipe parisienne ces dernières semaines.

La situation du PSG n’est pas si dramatique !

Même si tout n’est pas encore parfait, Kylian Mbappé préfère mettre en avant un discours positif. L’ancien avant-centre de l’AS Monaco refuse surtout de sombrer dans le catastrophisme.

« Les critiques ? Ça se respecte, c'est normal. Chacun a le droit de donner son opinion. Les gens pensent qu'on joue mal. Moi je trouve qu'on joue pas très bien, mais on arrive à gagner et j'espère qu'on va continuer à gagner. On a un effectif travailleur, on en est conscient. Ce n'est pas aussi alarmant qu'on le pense, mais il faut s'améliorer bien sûr », a plaidé Mbappé.

Après ce déplacement à Bordeaux, le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader avec 10 points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, en attendant les rencontres de l’OGC Nice (3e avec 23 points) et de l’OM (4e avec 22 points).