PSG Mercato : Le Real Madrid répond à Al-Khelaïfi pour Toni Kroos

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2021 à 20:15

Fan de Toni Kroos, Nasser Al-Khelaïfi aimerait l’attirer au PSG l’été prochain. Le Real Madrid a dévoilé ses intentions pour son joueur.

Nasser Al-Khelaïfi rêve de Toni Kroos au PSG !

Arrivé au Real Madrid en juillet 2014 en provenance du Bayern Munich contre une enveloppe de 25 millions d’euros, Toni Kroos fait rêver le président du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons. Ainsi, après avoir pris Neymar Jr, Lionel Messi et Sergio Ramos, le club de la capitale française voudrait encore venir piocher en Liga. Alors que son contrat expire en juin 2023, le milieu de terrain allemand du Real Madrid figure sur la liste des priorités du club parisien pour l’été prochain.

Selon le média El Nacional, qui lance l’info, Nasser Al-Khelaïfi est un grand fan de Kroos et aimerait l’attirer en lui proposant un salaire que même les Merengues ne pourraient pas lui verser. Toutefois, les Merengues ne semblent pas vouloir se défaire de leur milieu défensif de 31 ans. Satisfaits de ses bonnes performances et de sa régularité, le leader du championnat espagnol envisagerait ainsi de lui proposer de signer un nouveau contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu’en 2024, selon le journaliste Nicolò Schira. Une tendance confirmée par l’agent de l’ancien coéquipier de Sergio Ramos.

PSG Mercato : L’agent de Kroos fait le point

Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain vont devoir tirer une croix définitive sur cette piste. Sur le podcast de Florian Pettenberg, journaliste de Sport 1, l’agent de Toni Kroos, Volker Struth, a tenu à clarifier la situation de son client alors que les rumeurs le concernant se font de plus en plus insistantes.

« Je pense que Toni (Kroos) mettra fin à sa carrière au Real Madrid. Il ne m’a dit dans aucun appel téléphonique qu’il aimerait partir. Lui et sa famille sont très heureux à Madrid », a expliqué le représentant de l’international allemand. Une déclaration foudroyante qui ruine à nouveau tout espoir pour le PSG sur la voie menant à Sergio Ramos. À l’instar du Paris SG, Liverpool et de Manchester City étaient également sur la liste des courtisans du partenaire de Karim Benzema.