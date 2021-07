PSG Mercato : 250M€, Nasser Al-Khelaïfi veut frapper fort cet été

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2021 à 20:31

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé un mercato estival des plus chauds pour le PSG. Et le budget prévu pour le recrutement répond exactement à la sortie du président parisien.

Le PSG possède un gros budget transfert

« Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. De gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », déclarait Nasser Al-Khelaïfi début juin.

Et ce vendredi, le journal Le Parisien confirme cette ambition du président du Paris Saint-Germain en annonçant un budget transfert de 250 millions d’euros pour cet été. « Selon nos informations, lors de la présentation de son budget prévisionnel auprès de la DNCG (Direction nationale et de gestion), le PSG a tablé sur un business plan ambitieux pour la saison à venir (en comptant les mercatos d’été et d’hiver) en estimant ses ventes autour des 200 millions d’euros pour des achats oscillants entre 200 et 250 millions d’euros. Ces chiffres n’ont aucune valeur contraignante, mais démontrent les ambitions parisiennes à effectuer un mercato actif, dans les deux sens », explique le média francilien.

Toujours selon la même source, avec le transfert d’Achraf Hakimi (22 ans) à 70 millions d’euros (bonus compris), les arrivées libres de Georginio Wijnaldum (30 ans), Gianluigi Donnarumma (22 ans) et Sergio Ramos (35 ans), et en comptant les primes à la signature, le vice-champion de France a déjà dépensé un peu plus de la moitié de ce budget conséquent. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo peuvent donc encore réaliser de jolis coups d’ici la fin du mercato. Aux dernières nouvelles, les dirigeants parisiens visent désormais un arrière gauche de haut niveau, un attaquant et un autre milieu de terrain selon les opportunités du marché. Mais pour dépenser autant, le Paris Saint-Germain a aussi prévu de vendre.

PSG Mercato : Des ventes estimées à 200M€ sur six mois

D’après les renseignements dévoilés par Le Parisien, le Paris Saint-Germain s’apprête à passer un gros coup de balai dans l’effectif actuel de Mauricio Pochettino lors de ce mercato estival, mais également durant l’hiver prochain. Lors de la présentation de son budget prévisionnel devant la DNCG, la direction parisienne a évalué ses achats entre 200 et 250 millions d’euros. Leonardo va donc devoir vendre considérablement, puisque le club prévoit 200 millions d’euros pour les départs à venir.

Si le mercato PSG est pour le moment fortement animé dans le sens des arrivées, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Pablo Sarabia pourraient prochainement animer le marché dans le sens des départs.