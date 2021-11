Barça Mercato : Xavi acte déjà trois signatures à Barcelone !

Publié par Thomas le 08 novembre 2021 à 10:53

La révolution est en marche à Barcelone. Le nouvel entraîneur du Barça, Xavi Hernandez va acter ce mardi trois signatures importantes.

Barça Mercato : Les premiers choix forts de Xavi

Ce lundi, sera officialisée publiquement l’arrivée de l’ancien milieu star du FC Barcelone, Xavi, à la tête de l’écurie blaugrana. Un point final à une feuilleton qui n’avait que trop duré ces dernières semaines, et qui commençait à exaspérer les supporters catalans. Après plusieurs jours de négociations avec le club d’Al-Sadd au Qatar, les dirigeants du Barça ont pris la décision d’assurer 50% de la clause libératoire de Xavi, le coach prenant en charge la moitié restante.

Si le technicien espagnol pense déjà à révolutionner son effectif, notamment en signant un ailier de haut niveau, ce dernier devrait dans un premier temps révolutionner son staff médical. Comme l’avance le média Sport, Xavi considère vital le secteur médical du Barça, et met un point d’honneur à s’entourer des meilleurs médecins pour réaliser ses futurs projets. Fortement pointé du doigt ces derniers mois, l’équipe médicale du Barça va être en grande partie limogée ce mardi.

Une décision radicale pris par le nouveau coach, qui fait suite aux nombreuses blessures de joueurs comme Ousmane Dembélé, Pedri ou encore Ansu Fati qui empêchent le bon développement de l’équipe. C’est ainsi que les kinés Juanjo Brau et Xavi Linde, devraient prendre la porte de sortie dans les prochaines 24 heures au profit de Carles Noguera (Al-Sadd) et Jaume Munil. Dans le même temps, le préparateur physique actuel, Albert Roca sera lui aussi limogé et verra Ivan Torres lui succéder.

Après le staff, Xavi s’attaque à Luuk de Jong

Autre décision importante que devrait prendre l’ancien milieu du Barça, trouver une porte de sortie à son attaquant néerlandais Luuk de Jong, et cela dans les plus brefs délais. Arrivé en urgence cet été pour pallier aux nombreuses blessures dans le secteur offensif, l’ancien joueur de Séville ne semble pas coller avec la philosophie du FC Barcelone, et ne rentrerait pas dans les plans du nouvel entraîneur. De fait, et comme l’avance RMC Sport, le buteur de 31 ans devrait faire ses valises cet hiver. Le Barça souhaiterait casser le prêt du joueur et lui chercherai un nouveau point de chute.