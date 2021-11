Barça Mercato : 25M€, la première recrue de Xavi déjà connue ?

Publié par Timothée Jean le 05 novembre 2021 à 23:10

Attendu au Barça dans les prochaines heures, Xavi Hernandez aurait déjà soumis à la direction barcelonaise ses envies pour le prochain mercato. Le technicien espagnol voudrait attirer un attaquant de l’ Ajax à Barcelone.

Barça Mercato : Xavi voudrait piocher à l’Ajax

La révolution est en marche du côté du FC Barcelone. Après le licenciement de Ronald Koeman, les dirigeants catalans ont jeté leur dévolu sur un ancien de la maison pour prendre les rênes de l’équipe première. Et après plusieurs semaines de négociations, le club catalan touche enfin au but pour Xavi Hernandez. Le technicien espagnol a fait ses adieux au club d’Al-Sadd au Qatar et est attendu en Catalogne pour s’engager officiellement avec le FC Barcelone. Son arrivée sur le banc catalan devrait être officialisée dans les prochaines heures.

Si Xavi Hernandez n’a pas encore fait son retour au Camp Nou, son projet pour le club catalan a déjà fuité dans la presse espagnole. Selon les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées, le technicien espagnol aurait déjà soumis quelques idées à sa future direction afin de rebâtir son effectif. Et pour mettre la première pierre à l’édifice, Xavi Hernandez envisagerait de recruter un des joueurs les plus prometteurs de l’ Ajax Amsterdam. Comme l’indique le site Fichajes.net, le coach espagnol ambitionne de faire venir Antony.

Antony, une alternative à Ousmane Dembélé

Le média explique que Xavi Hernandez apprécie fortement le profil polyvalent du jeune attaquant brésilien de 21 ans, auteur d’un bon début de saison sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, avec 4 buts et 5 passes décisives en 12 matchs. Le futur coach du Barça aurait fait de lui une cible de choix pour succéder à Ousmane Dembélé, freiné par de récurrentes blessures et dont le bail expire en juin prochain. Les Blaugranas pourraient user de leurs bonnes relations avec les Ajacides pour boucler ce deal. Antony est lié au club néerlandais jusqu’en juin 2025. Sa valeur marchande est fixée à environ 25 millions d’euros, selon Transfermarkt.