Barça : Coutinho commet une boulette, le vestiaire s’agace !

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2021 à 12:11

En difficulté au Barça, Philippe Coutinho doit désormais composer avec un comportement qui passe mal au sein du vestiaire du FC Barcelone.

Barça : Le groupe du FC Barcelone en colère contre Coutinho

Si les entraîneurs changent au FC Barcelone, les saisons se suivent et se ressemblent pour Philippe Coutinho. De retour de son prêt au Bayern Munich, l’international brésilien n’arrive toujours pas à s’imposer au Barça. Depuis l’entame de la saison, il n’a été titulaire qu’à 4 reprises en Liga pour un seul but inscrit. Un bilan assez maigre pour un joueur recruté plus de 160 millions d’euros. Et la recrue la plus chère de l’histoire du Barça s’est offert une nouvelle polémique en Catalogne.

Sur le banc lors de la remontada face au Celta Vigo (3-3), Philippe Coutinho a fait preuve d'un manque d'implication. Démotivé au moment de s’échauffer, le milieu offensif 29 ans aurait même refusé d'entrer en jeu après la blessure d'Ansu Fati avant la mi-temps. L’entraîneur Sergi Barjuan a alors préféré faire entrer Alejandro Balde au retour des vestiaires. Quant à Coutinho, il a terminé la rencontre sur le banc de touche. Et cela ne s’arrêta pas là.

Selon les informations de Esport3, le vestiaire catalan n’a pas du tout apprécié l’attitude de Philippe Coutinho. La source explique que le Brésilien a eu droit aux remontrances de ses coéquipiers. Certains cadres du vestiaire catalan auraient pris son comportement comme un véritable manque de respect. L'ancien meneur de jeu de Liverpool se serait donc mis à dos une partie du vestiaire catalan, preuve de l’ambiance tendue qui règne Barça.

Coutinho heureux de l’arrivée de Xavi

Selon certains médias espagnols, Philippe Coutinho serait déçu de sa situation sportive au FC Barcelone. Il est souvent remplaçant depuis son arrivée au sein du club catalan. L’arrivée de Xavi Hernandez devrait donc rebattre les cartes dans le secteur offensif. Le Brésilien s’est en tout cas montré très optimiste pour l’ère Xavi. « J’espère qu’il aura beaucoup de succès avec le groupe que nous avons. Il a fait un excellent travail au Qatar », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au Brésil.