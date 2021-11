Stade Brestois Mercato : Milan, Faivre décidé a quitter le SB29

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2021 à 01:05

Passé tout près d’un transfert du Stade Brestois à l’AC Milan, Romain Faivre s’impatiente de rejoindre le club italien où Maldini l’attend.

Stade Brestois : Faivre impatient de rejoindre Milan

Romain Faivre est sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2025, mais il ne cache plus son désir de quitter le club breton pour rejoindre l’AC Milan. Depuis son transfert raté en Italie au mercato estival dernier, il se montre impatient de signer à Milan. « Je me prépare pour Milan parce que quand Paolo Maldini (directeur sportif du club milanais, ndlr) vous appelle... c'est quelque chose de spécial. J'ai vu le Derby et je voulais y être », a confié le milieu de terrain SB29 à la Gazzetta dello Sport, après le derby AC Milan - Inter Milan de dimanche (1-1).

Prépare spécialement pour le jeune milieu de terrain

Romain Faivre se donne même les moyens de débarquer en Lombardie en grande forme. Il se prépare de façon spéciale, évidemment en attendant son futur transfert. « Je suis convaincu que pour réussir dans des équipes comme le Milan AC, il faut se préparer à l'avance », a-t-il admis. « J’ai donc un entraîneur sportif personnel trois fois par semaine, un nutritionniste pour manger sainement, mais je ne fais pas la cuisine... et enfin un préparateur mental pour apprendre à mieux gérer les émotions et les pressions typiques des grands clubs avec une équipe comme le Milan », a expliqué le joueur de 23 ans.

Romain Faivre à la place de Kessié en janvier ?

Les déclarations de Romain Faivre ne sont pas fortuites. Elle fait suite à l'information du média transalpin selon laquelle l'AC Milan va revenir à la charge pour recruter le N°21 du Stade Brestois. Cela, dès le mercato hivernal en janvier 2022. Ce dernier est visé pour remplacer l'international ivoirien Franck Kessié en fin de contrat en juin 2022 et sollicité par de grands clubs, dont le PSG, Chelsea ou encore le Real Madrid.