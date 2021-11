LOSC Mercato : Le transfert raté de Yilmaz à Nice cause problème

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2021 à 02:15

Décisif la saison dernière avec le LOSC, Burak Yilmaz connait une baisse de rendement cette saison. Son transfert raté à l’OGC Nice justifierait cela.

LOSC : Yilmaz digère difficilement son départ raté à Nice

Meilleur buteur du LOSC la saison dernière, Burak Yilmaz n’est pas en réussite cette saison. Son rendement a considérablement baissé et il n’est plus efficace. En 11 matchs de Ligue 1 disputés, il n’a marqué que 2 buts. Frustré lors de certains matchs, l’attaquant turc s’est emporté et son comportement a agacé ses coéquipiers. Malgré tout, il a le soutien et la confiance de son entraineur Jocelyn Gourvennec. Selon L’Équipe, le transfert manqué du buteur de Lille OSC à l’OGC Nice pendant le mercato estival explique son passage à vide, car il voulait rejoindre Galtier sur la Côte d'Azur.

« Burak Yilmaz (36 ans) continue d'intérioriser sa colère, persuadé qu'il aurait pu poursuivre son aventure hexagonale à Nice cet été », estime le quotidien sportif. Les dirigeants lillois, eux estiment que l’intérêt du Gym n’était pas réel, mais juste un coup de pression avant le choc entre les Dogues et les Aiglons (0-4, 14 août).

Delort décisif comme Burak Yilmaz avec Galtier

Il faut dire que Christophe Galtier, ancien entraîneur du LOSC, était à la recherche d’un buteur après sa nomination à Nice. Et son ex-protégé Burak Yilmaz avait été annoncé comme l’une des pistes explorées par le club azuréen. Finalement, les Niçois ont recruté Andy Delort au Montpellier HSC et il donne pleinement satisfaction à Christophe Galtier comme Burak sous les ordres de ce dernier, la saison écoulée.

L’avant-centre de 30 ans a marqué 5 buts et délivré une passe décisive en 9 matchs de Ligue 1 disputés sous le maillot du club azuréen. D’ailleurs l’OGC Nice de Christophe Galtier est 3e de Ligue 1 après 13 journées alors que le LOSC de Jocelyn Gourvennec traîne à la 12e place.