OGC Nice : Galtier juge la première d'Andy Delort avec le Gym

Publié par Ange A. le 13 septembre 2021 à 00:37

L’ OGC Nice a enchaîné une nouvelle victoire en championnat dimanche en dominant le FC Nantes (0-2). Nouvel attaquant des Aiglons, Andy Delort a signé une première apparition remarquée avec le club azuréen.

L’ OGC Nice poursuit son sans faute contre le FC Nantes

Nouvel entraîneur de l’ OGC Nice, Christophe Galtier réussit ses débuts avec le Gym. Dimanche, les Aiglons ont enregistré leur troisième victoire de rang en championnat sur la pelouse du FC Nantes. Nice s’est imposé (0-2) à La Beaujoire grâce à des réalisations de Kasper Dolberg (75e) et Amine Gouiri (80e). Grâce à ce succès, le club azuréen conserve son invincibilité et monte sur la 3e marche du podium. Satisfait du succès des siens, Christophe Galtier avoue avoir douté face à l’opposition proposée par les Canaris. « Si on m’avait dit à la pause qu’on gagnerait le match, ça aurait été dur à croire […] On a essuyé une très grosse tempête, on est passé à travers les gouttes parce que notre gardien a été bon et on a eu de la réussite. On ne pouvait pas continuer comme cela sur la deuxième période », a confié le technicien en conférence de presse selon les propos relayés par Goal.

Des débuts d’Andy Delort sous les couleurs du Gym

Contre le FC Nantes, Christophe Galtier a également lancé sa dernière recrue Andy Delort. Remplaçant au coup d’envoi, l’avant-centre de 29 ans a délivré une passe décisive à Gouiri pour ses débuts avec l’ OGC Nice. Une entrée que n’a pas manqué de saluer le coach niçois. « J’ai senti qu’Andy devait entrer et que je devais repositionner Amine côté gauche, puisqu’il connaît très bien ce rôle. Il y a eu un beau but dans sa conception. Quand vous avez des joueurs de qualité qui ont l’habitude de faire des passes décisives, qui sont assez froids devant le but, vous avez toujours la possibilité de marquer », a-t-il souligné. Victorieux Nantes, Nice reçoit l’AS Monaco lors de la prochaine journée.