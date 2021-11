FC Nantes : Vente FCN, le soutien au Collectif Nantais confirmé

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2021 à 00:25

Le ''Collectif Nantais'' est très actif pour racheter le FC Nantes à Waldemar Kita. Il a reçu deux gros soutiens dans son projet.

FC Nantes : « Waldemar Kita est vendeur, c’est une certitude » !

Le ''Collectif Nantais'', un regroupement de supporters, anciennes gloires et partenaires du club, est décidé à aller au bout de son projet. C’est-à-dire réunir les moyens financiers pour acquérir le FC Nantes appartenant à Waldemar Kita. Ce dernier a affirmé haut et fort qu’il n’est pas vendeur, mais plusieurs sources, dont David Phelippeau de 20 Minutes, affirment que le président du FCN va vendre le club, évidemment si une offre intéressante arrive sur son bureau. « Kita est vendeur, c’est une certitude », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC Sport. À noter que Waldemar Kita a officialisé ces derniers jours son projet de délocalisation du centre d'entraînement des Canaris de la Jonelière à une cinquantaine de kilomètres de Nantes.

Une première offre transmise à Kita avant la fin de l’année ?

Toujours sur la radio, le journaliste a confirmé les informations livrées par Mickaël Landreau en octobre dernier, concernant le soutien d’investisseurs au ''Collectif Nantais'', plus précisément de deux fonds d’investissement qui discutent avec Philippe Plantive (patron de Proginov) et Mickaël Landreau de leur projet de rachat du FC Nantes. David Phelippeau a confié à la radio qu’il a eu des informations fraiches sur le projet porté par l’ancien gardien de but du FC Nantes « pas plus tard que ce matin, et ça avance bien ».

Pour finir, il a lâché une date pour transmettre une proposition ferme à Waldemar Kita. Selon ses indiscrétions, « une première offre » du Collectif Nantais « devrait être formulée avant la fin de l’année ». Pour rappel, Mickaël Landreau avait annoncé sur France 3 Pays de la Loire au sujet des démarches du ''Colectif Nantais'' : « on a deux dossiers solides avec qui on travaille et qui pourraient venir avec nous pour racheter le FC Nantes ».