Mondial 2022 : Les Bleus qualifiés, la réaction de Benzema

Publié par Ange A. le 14 novembre 2021 à 00:11

L’équipe de France a étrillé le Kazakhstan samedi au samedi pour valider son ticket pour le Mondial 2022. De quoi ravir Karim Benzema.

Les Bleus s’amusent et s’envolent pour le Mondial 2022

Les Bleus n’auront pas attendre leur dernière sortie pour valider leur qualification pour la prochaine Coupe du monde. Samedi, l’équipe de France s’est amusée contre le Kazakhstan (8-0) pour se qualifier pour le Mondial 2022. Évoluant au Parc des Princes, son jardin, Kylian Mbappé s’est notamment illustré avec un quadruplé. Une performance que n’avait plus réalisée un international depuis 1958. Auteur d’un doublé, Karim Benzema a également participé au festival offensif des récents vainqueurs de la Ligue des Nations. Adrien Rabiot et Antoine Griezmann (sur penalty) ont aussi été décisifs lors du récital des Bleus. L’attaquant du Real Madrid a été l’un des premiers à s’exprimer après cette qualification.

La joie de Benzema après la qualification de la France

Incertain avant cette rencontre, Karim Benzema s’est offert un doublé contre le Kazakhstan. Outre la qualification pour le Mondial 2022, l’attaquant du Real Madrid a dépassé David Trezeguet au classement des meilleurs buteurs des Bleus. L’avant-centre de 33 ans compte désormais 35 réalisations sous le maillot tricolore. De quoi en rajouter à sa fierté après le récital de l’équipe de France.

« On savait que l’adversaire était plus faible, fallait mettre la manière, on n’a pas pris de but, pris du plaisir, fait du beau jeu. Ce soir, on a montré qu’on était combatif et qu’on pouvait être un trio collectif et décisif. Pour moi, c’est spécial, ça me fait énormément de plaisir de pouvoir disputer une Coupe du Monde. Je suis très fier, Trezeguet c’est une légende. Comme je l’ai dit, le plus important c’est la victoire », a lâché KB9 au micro de M6. De retour chez les Bleus lors de l’Euro 2020, l’ancien Lyonnais devrait disputer sa deuxième Coupe du monde au Qatar dans un an.