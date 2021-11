Équipe de France : Une grosse absence se précise pour Deschamps

Publié par Ange A. le 13 novembre 2021 à 09:27

Opposée au Kazakhstan ce samedi au Parc des Princes, l’ équipe de France devrait enregistrer le forfait du Madrilène Karim Benzema.

L’ équipe de France sans Karim Benzema contre le Kazakhstan ?

L’ équipe de France a l’occasion de valider son ticket pour la prochaine Coupe du monde ce samedi. Les Bleus, champions du monde en titre et récents vainqueurs de la Ligue des Nations, reçoivent le Kazakhstan au Parc des Princes (20h45). Pour cette affiche cruciale, Didier Deschamps devrait se passer des services de Karim Benzema. L’avant-centre du Real Madrid n’a repris l’entraînement collectif que vendred soir comme l’a indiqué le sélectionneur national. Lequel a d’ailleurs assuré que l’attaquant de 33 ans sera « disponible » contre les Kazakhs. Le voir aligner d’entrée contre cet adversaire, dernier du groupe, constituerait néanmoins une grosse surprise. Le capitaine du Real n’a part pris part aux séances collectives de mercredi et jeudi, s’entraînant à l’écart du groupe.

Benzema, un sérieux prétendant pour le Ballon d’Or

Incertain contre le Kazakhstan, Karim Benzema est le joueur français le plus en vue en ce début de saison. Avec le Real Madrid, le capitaine des Merengues compte déjà 14 buts et 8 passes décisives en 15 rencontres. De retour en équipe de France lors du dernier Euro, le buteur madrilène s’est déjà montré décisif à huit reprises en 11 rencontres (6 buts et deux passes décisives). Au vu de son année civile, l’attaquant de l’équipe de France est un candidat crédible au Ballon d’Or. L’ancien de l’Olympique Lyonnais a d’ailleurs reçu le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps.

En cas de qualification, KB9 aura l’occasion de disputer la deuxième Coupe du monde de sa carrière. Sa dernière remonte en 2014 lorsque les Bleus avaient été sortis dès les quarts par l’Allemagne, futur vainqueur de l’épreuve cette année.