Barça Mercato : Dani Alves débarque, son surprenant salaire dévoilé

Publié par Thomas le 15 novembre 2021 à 17:34

Le Barça a frappé un coup énorme cette semaine en recrutant son ancien défenseur Dani Alves. Le Brésilien percevra un salaire très étonnant à Barcelone.

Barça : Alves veut aider le Barça à "revenir là où il mérite "

C’est la grande annonce de ce week-end, le défenseur latéral de 38 ans, Dani Alves, a officialisé son retour au FC Barcelone, après l’avoir quitté il y a cinq ans. À un âge très avancé, le joueur brésilien fera figure de mentor dans un effectif blaugrana très rajeuni. En paraphant un contrat d’une saison plus une en option, Alves n’est autre que la première signature sous l’ère Xavi, récemment investi à la tête du club " Je suis heureux de pouvoir revenir dans le meilleur club du monde. Ça faisait longtemps que j'essayais de revenir. J'espère transmettre à mes coéquipiers mon expérience, leur apprendre où ils sont et ce qu'ils représentent en jouant ici ", a déclaré l’ancien joueur du PSG.

S'il y a encore quelques jours, beaucoup d’observateurs pensaient le transfert du Brésilien au Barça impossible aux vues de la crise économique que vit le club depuis la pandémie, cette signature a pu être réalisée grâce à une énorme concession financière du défenseur. Pour concorder avec les exigences économiques des Blaugranas, Alves percevra en Catalogne le plus petit salaire du club. Si le montant de ce salaire n’a pas encore été communiqué, Sport révèle que cette somme évoluera au fil de la saison notamment si Barcelone venait à remporter certains trophées.

Transfert Barcelone : Objectif Qatar 2022 !

La signature du natif de Juazeiro au Barça n’est pas anodine. Le latéral de 28 ans compte encore jouer un grand rôle dans sa sélection et vise le mondial 2022 au Qatar. Présent lors des Jeux Olympiques à Tokyo, Alves a démontré qu’il pouvait avoir un rôle de motivateur des troupes dans une équipe et que son expérience mêlée à sa grinta pourraient avoir un rôle à jouer en décembre prochain. Reste à voir si le défenseur bénéficiera d’assez de minutes de jeu en 2022 pour convaincre le sélectionneur de la Seleçao, Tite.

Alves, répond aux critiques

Sans club depuis son départ de São Paulo cet été, Dani Alves génère encore quelques doutes sur sa forme actuelle et sa capacité à endosser les grands rôles dans un club comme le Barça. Des critiques qui ont vite été balayées par l’intéressé, qui a voulu faire passer un message clair aux supporter. " Je suis éternellement jeune ! " Une phrase lâchée sur les ondes de la Cope ce lundi.

Lors de son arrivée au sein de l’écurie barcelonaise, le footballeur le plus titré de l’histoire, a une nouvelle fois rappelé l’importance d’un joueur d’expérience dans un effectif en pleine transition générationnelle. " J'ai envie de revenir depuis longtemps au Barça. Les gens savent qui je suis et ce que je peux apporter. J'espère aider le Club à revenir là où il mérite. Les rêves se réalisent. C'est un défi excitant. Avec ce maillot, on se sent comme un super-héros. "