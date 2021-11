Barça Mercato : Officiel, Xavi tient sa première recrue de taille

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 14:07

La nouvelle était dans les tuyaux après l’intronisation de Xavi sur le banc du Barça. C’est désormais confirmé par le principal concerné.

Le Barça a trouvé un accord avec Dani Alves

À 38 ans, Dani Alves ne pense pas encore à la retraite. L’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain, parti en froid en 2016 avec l’ancienne direction du FC Barcelone, signe son retour dans le club catalan. L’écurie espagnole a annoncé avoir « trouvé un accord concernant l’arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu’il reste de la saison 2021/22. Le joueur s’entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine, mais il ne pourra jouer qu’à partir du mois de janvier 2022. »

Alors que la presse espagnole a révélé vendredi que son ancien coéquipier avait proposé ses services, le nouveau coach barcelonais Xavi Hernandez a donné son feu vert pour l’accueillir dans son effectif. Le successeur de Ronald Koeman veut profiter de son immense expérience dans son oeuvre de reconstruction et s’appuyer sur lui pour l’encadrement des plus jeunes.

D’après le journaliste italien Fabrizio Romano, Daniel Alves va s’engager avec l’actuel 9e de Liga jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. En attendant la validation de son transfert par la Ligue espagnole, le compatriote de Neymar a livré ses émotions sur les réseaux sociaux.

Barça Mercato : Alves : « je reviens à la maison » pour aider Xavi

Libre depuis la fin de son contrat avec Sao Paulo FC, Dani Alves signe son retour au FC Barcelone. Après un premier passage réussi entre 2008 et 2016, l’international brésilien revient pour aider son ami Xavi Hernandez à remettre le club sur les rails. Il faut dire que depuis le départ de Lionel Messi pour le PSG, le Barça vit un début de saison compliqué aussi en championnat qu’en Ligue des Champions. Sur ses propres réseaux sociaux, Dani Alves a laissé éclater sa joie de retrouver le FC Barcelone.

« Presque cinq ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et de mon âme que ce jour viendrait (…) Je reviens à la maison d’où je ne suis jamais parti et comme je l’ai dit avant de partir, je suis l’un des vôtres, je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais qu’il dure pour toujours. À bientôt là où cela me passionne le plus, avec les mêmes émotions que lors de mes premiers pas et avec le même désir d’aider à reconstruire le meilleur club du monde. Je suis de retour à la maison ! », écrit l’ancien défenseur de la Juventus Turin sur son compte Instagram.