PSG Mercato : Mbappé lance un nouveau message pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 21:04

En fin de contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Annoncé au Real Madrid, il s’est de nouveau confié sur son avenir.

Kylian Mbappé n’est pas rassurant pour son avenir

Après son quadruplé avec l’Equipe de France, samedi contre le Kazakhstan (8-0), Kylian Mbappé s’est exprimé sur son avenir. Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, l’international français de 22 ans dispute ses derniers mois sous le maillot du Paris Saint-Germain puisque son engagement expire le 30 juin prochain.

Ne souhaitant pas partir gratuitement, il a manifesté le souhait de rejoindre le Real Madrid, mais le Paris SG n’a pas accepté de le céder pour 160 millions d’euros. Interrogé sur son avenir avec le club de la capitale, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco a une nouvelle fois préféré botter en touche. Expliquant notamment avoir passé cinq agréables années à Paris.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, je ne sais pas encore (sourire). Je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela », a déclaré le partenaire de Lionel Messi et Neymar au micro de TNT Sport Brasil. Pendant ce temps, le Real Madrid manoeuvre déjà en coulisses afin de préparer son arrivée.

PSG Mercato : Le Real Madrid attend janvier pour négocier

D’après les renseignements relayés ces dernières heures par le journal espagnol AS, Kylian Mbappé ne quittera pas le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal. Florentino Pérez et les siens ont pris la résolution de ne plus lancer d’offensive d’ici la fin de saison. Selon le quotidien madrilène, la direction de la Maison-Blanche a prévu de ne plus s’exprimer sur la possible arrivée du numéro 7 du Paris Saint-Germain.

S’il peut discuter librement avec Mbappé à compter du 1er janvier, le président des Merengues préfère calmer les choses autour de ce dossier. Le Real aurait donc demandé à son entraîneur Carlo Ancelotti et à son buteur Karim Benzema de mesurer leurs propos. Le but recherché est de faire descendre la tension d’un cran avec le PSG, sachant que Nasser Al-Khelaïfi et l’Émir du Qatar ont aussi des joueurs importants du Real dans le viseur, comme Casemiro ou Vinicius Junior.