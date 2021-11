Barça Mercato : Barcelone veut frapper un gros coup à Liverpool

Publié par Thomas le 18 novembre 2021 à 17:51

En quête de renouveau dans son effectif, le Barça penserait fortement à un grand milieu de Premier League, déjà passé par Barcelone.

Barça Mercato : Barcelone veut rapatrier Thiago !

Décidément, le FC Barcelone est l’équipe en vogue du moment. Après l’arrivée de Xavi à la tête des Blaugranas, de gros chantiers ont été entamés, annonçant une réelle révolution au sein du club. Après avoir licencié trois membres du staff médicale, le technicien espagnol s’attaque désormais au mercato hivernal, et a déjà quelques idées en tête. Si l’ancien milieu du Barça axe ses recherches sur le secteur offensif, avec des pistes telles que Karim Adeyemi (RB Salzbourg) ou encore Jérémy Doku (SRFC), ce dernier n’oublie pas son entrejeu, point fort de l’ADN barcelonais.

À en croire le journaliste Christian Falk du média allemand Bild, Barcelone aurait comme favori à ce poste l’Espagnol Thiago Alcantara. Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2024, le milieu de terrain de 30 ans plaît grandement à son ancien coéquipier au Barça, Xavi Hernandez. Les catalans aimeraient comme Dani Alves, reproduire l’opération " retour à la maison " avec un joueur formé à La Masia (Thiago aura disputé 100 rencontres avec le Barça, de 2009 à 2013).

L’idée de Joan Laporta est d’obtenir le milieu expérimenté sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les finances actuelles du FC Barcelone empêchent les dirigeants de procéder à des signatures démesurées, le prêt étant la seule option envisageable pour le club, à moins qu’une vente ne soit opérée d’ici là...

De Jong, la clé du dossier

Si la dette des Blaugranas freine tout action financière, ces derniers pourraient pour contrecarrer se séparer de l'un de ses joueurs les plus cotés sur le marché des transferts, le milieu néerlandais Frenkie de Jong. Selon le DailyMail, le Barça serait prêt à lâcher son joyau de 24 ans pour s’alléger économiquement et faire de la place aux jeunes joueurs de La Masia, comme Pedri ou Gavi. Le club attendrait une offre minimale de 75 millions d’euros, qui permettrait d’activer d’autres dossiers dont celui de Thiago au milieu.

De son côté, le joueur voit son temps de jeu à Liverpool de plus en plus réduit, à cause notamment de blessures récurrentes, ce qui pousse son coach Jurgen Klopp à lui préférer d’autre joueurs comme l’Anglais Oxlade-Chamberlain.