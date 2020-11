PSG Mercato : Un énorme transfert tenté par Leonardo

Publié le 03 novembre 2020 à 18:00

Leonardo a bien tout fait pour tenter de renforcer le milieu de terrain du PSG lors du mercato estival. Le directeur sportif brésilien a même tenté de chiper un prodige au nez et à la barbe de l'un de ses concurrents européens. Un joueur que Thomas Tuchel aurait bien aimé avoir à sa disposition dans son effectif à l'heure actuelle.

Leonardo a tenté le tout pour le tout pour le PSG

À la recherche d'un milieu de terrain lors du mercato estival, Leonardo n'a sans doute pas réussi le coup qu'il voulait, malgré les arrivées notamment de Danilo Pereira et Rafinha. Thomas Tuchel, en l'absence de Marco Verratti, continue de faire jouer Marquinhos en sentinelle devant la défense, au grand dam de son vestiaire et de sa direction. Le Brésilien, quant à lui, a littéralement essayer de piquer Thiago Alcantara au nez et à la barbe de Liverpool, comme le révèle le père du joueur, Mazinho, ancien international brésilien, à France Football. L'ex-joueur a confirmé la tentative tardive de Leonardo de convaincre celui qui était alors sur le départ au Bayern Munich, en direction de Liverpool, de rejoindre le PSG. "J'ai parlé à plusieurs reprises avec Leonardo au sujet de Thiago, a expliqué Mazinho. Leonardo voulait le faire venir au Paris SG."

Trop tard pour Thiago Alcantara

Mais l'offre du PSG et de Leonardo est arrivée trop tard pour Thiago Alcantara. "Il avait déjà signé avec Liverpool", raconte le père du joueur. Les Reds ont dépensé environ 28 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain international espagnol. Finalement, le PSG s'est rabattu sur le frère de Thiago Alcantara, Rafinha. "À l'époque, nous parlions aussi de Rafinha avec Leonardo mais il ne faisait pas partie de ses plans. Il a changé d'avis, tout s'est accéléré dans les derniers jours du mercato et cela n'a pas été facile de convaincre les deux clubs. Leonardo voulait Thiago, il a eu Rafinha. Et pour lui, c'est un rêve de rejoindre le PSG." Les supporters parisiens auraient sans doute néanmoins préféré un frère plutôt que l'autre...













Par Matthieu