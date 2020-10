PSG Mercato : Rafinha, ses premières impressions au Paris SG

Toute dernière recrue estivale du PSG, Rafinha a livré ses premières impressions après s’être engagé officiellement avec le club de la capitale, lundi soir.

PSG : Rafinha a signé avec « l’un des meilleurs clubs du monde »

Le PSG est passé à côté de Thiago Alcantara, transféré par le Bayern Munich à Liverpool, mais a réussi à attirer le petit frère de ce dernier, Rafael Alcantara dit Rafinha, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts de cet été. Le milieu de terrain de 27 ans a confié dans ses propos qu’il est ravi de signer au Paris Saint-Germain. « La vérité c’est que c'est une immense joie, j’avais très envie de venir quand j’en ai eu la possibilité et l'opportunité », a-t-il déclaré sur PSG TV. « Pouvoir vivre ce moment est incroyable ! Forcément, il y a la nervosité que ça représente de signer le dernier jour pour un club de cette envergure, ça a été difficile, mais tout finit bien », a commenté le transfuge du FC Barcelone. En effet, Rafinha est arrivé libre du Barça, son club formateur où il a passé 14 ans. Malgré tout le temps passé en Catalogne, il ne regarde pas du tout le Paris SG de haut. Bien au contraire, il admire le finaliste de la Ligue des champions 2020. L’image qu’il a du club français est celle « d’un des meilleurs clubs du monde ». « C’est incroyable de pouvoir arriver dans un club comme Paris ! » s’est exclamé l’international brésilien.

Les ambitions de Rafinha avec le Paris Saint-Germian

L’international brésilien s'est confié ensuite sur son ambition avec son nouveau club. « Sur le plan personnel, je veux atteindre le même niveau que celui de la saison passée », a-t-il indiqué. Ce dernier a terminé ses propos par une assurance. « Je me sens capable de pouvoir encore grandir comme footballeur, d’apprendre auprès de mes coéquipiers. Sur le plan collectif, je viens pour gagner le plus de titres possible », a promis Rafinha pour finir.