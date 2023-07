Les supporters du FC Barcelone peuvent se réjouir. Alors que plusieurs joueurs ont rejoint l'équipe de Xavi, un retour d'un milieu est envisagé.

Mercato FC Barcelone : Le Barça pense à Thiago Alcantara

Après le recrutement de Ikay Gundogan et le probable d'Oriol Romeu, un autre joueur du FC Barcelone pourrait faire son retour au club, il s'agit de Thiago Alcantara. Si L'Espagnol apparaît comme un joueur de classe mondiale depuis quelques années, il n'a jamais été épargné par les blessures, preuve de sa mauvaise saison avec les Reds où il n'est apparu que 18 fois.

Une situation qui pousse les dirigeants à se questionner sur l'avenir du milieu de terrain à Anfield. Selon GiveMeSport, il ne sera pas poussé vers la sortie, mais Liverpool pourrait s'en séparer en cas de bonne offre, un prix a même été fixé. Pour s'arracher ses services, il faudra débourser 20 millions d'euros. Une somme très atteignable pour ses prétendants et encore plus pour le FC Barcelone qui pourrait récupérer de l'argent en cas de départ de ses indésirables. Attention tout de même, si les Blaugranas peuvent faire revenir le joueur de la Masia, ils ne sont pas les seuls, puisque Galatasaray et Fenerbahçe restent attentifs à la situation de l'ancien joueur du Bayern.

Thiago Alcantara veut évoluer sous les ordres de Xavi

De son côté, le numéro 6 ne serait pas contre un retour au Camp Nou, et serait même très enthousiaste d'évoluer sous les ordres de Xavi. Tout semble dans les mains des dirigeants barcelonais. Reste à savoir si les Blaugranas passeront à la vitesse supérieure. Après l'imminente arrivée d'Oriol Romeu et Ikay Gundogan, le Barça dispose de plusieurs solutions au milieu de terrain. Selon les médias catalans, la priorité est toujours la recherche d'un milieu défensif. Avec autant de champions, nul doute que l'été sera agité pour le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions.