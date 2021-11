OL : Des absences confirmées à l'Olympique Lyonnais face à l'OM

Publié par ALEXIS le 20 novembre 2021 à 04:51

Lors de l’Olympico, l’ OL ne pourra pas compter sur deux défenseurs de son effectif. Blessés, ils sont forfaits contre l’OM, dimanche.

OL : Dubois et Da Silva indisponible, Dembélé incertain

Qui sont les deux défenseurs de l’ OL indisponibles pour le match si important face à l’Olympique de Marseille, lors de la 14e journée de Ligue 1, dimanche soir, au Groupama Stadium. Ce sont Damien Da Silva et le capitaine Léo Dubois. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais l’a confirmé, vendredi, en conférence de presse d’avant-match. « On a deux joueurs qui ne se sont pas entraînés aujourd’hui (vendredi). Damien qui a mal au dos et bien sûr Léo qui est sorti avec l’équipe de France (lésion musculaire à l'ischio-jambier droit) », a justifié Peter Bosz.

Deux autres joueurs, eux, sont incertains. Il s’agit de l’arrière central, Jason Denayer, et de l’attaquant Moussa Dembélé, blessé depuis le 22 septembre dernier (fissure localisée au péroné droit) « Jason a pris un coup, mais normalement ça va. Moussa s’est entraîné deux fois avec le groupe. C’est bien pour lui et pour nous. Il faudra voir après l’entraînement de demain (samedi) s’il peut être dans le groupe ou pas », a indiqué le coach de l’ OL.

Peter Bosz veut gagner l'Olympico contre l'OM

Sur le choc proprement dit, Peter Bosz espère une victoire, surtout après la déculottée devant le Stade Rennais (4-1) au Roazhon Park, lors de la 13e journée. « On veut absolument gagner ce match-là. On souhaite remonter au classement », a-t-il déclaré. « Une bonne équipe ne peut pas perdre deux fois d’affilée. J’attends une réaction de mon équipe. […] Il ne faudra pas jouer qu’avec le cœur, mais aussi avec la tête », a recommandé le Néerlandais. À noter que l' OL est 7e du championnat avec 19 points, tandis que les Phocéens sont 4e avec 23 points.