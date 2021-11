Vente OM : Le plan secret de Frank McCourt révélé à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2021 à 10:35

Thibaud Vezirian n’est plus la seule voix à évoquer la Vente OM. Frank McCourt, propriétaire du club phocéen, aurait un plan bien élaboré.

L’OM bientôt vendu à des Saoudiens ?

Malgré ses nombreux démentis, Frank McCourt va-t-il finalement vendre l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite ? En effet, les rumeurs d’une Vente OM par un fond saoudiens ont refait surface après le rachat de Newcastle. Le journaliste Thibaud Vezirian, qui insiste sur le sujet depuis plusieurs mois déjà, continue sa croisade et assure que le changement à la tête du club phocéen devrait être officialisé prochainement.

Mieux, l’ancien chroniqueur de L’Équipe d’Estelle sur la Chaîne L’Équipe révèle même avoir des preuves écrites du rachat de l’OM par un fonds d’investissement du Moyen-Orient. Une information erronée selon Romain Molina. Selon le journaliste d'investigation français résidant en Espagne, les Saoudiens n’ont aucun contact avec le propriétaire actuel de l’Olympique de Marseille.

« Les Saoudiens à l’OM ? Non, ils n’ont jamais été là. Et encore moins Walid Bin Talal. Qu’il paie déjà ce qu’il doit au Prince héritier d'Arabie Saoudite. Ça me fait rire les gens qui parlent de lui. Et je n’ai aucune idée de ce qu’il va se passer à l’OM », lâche le correspondant du New York Times dans un Space organisé sur Twitter, avant d’apporter plus de précisions sur ce dossier colossal.

Vente OM : Frank McCourt connaît la marche à suivre

S’il ne dément pas la vente OM, Romain Molina explique que les dirigeants actuels de l’équipe marseillaise vont s’assurer de sa présence régulière en Ligue des Champions avant d’envisager une telle opération. Frank McCourt investit donc de l’argent en espérant un retour sur investissement quand Jorge Sampaoli et ses hommes auront ramené le club en Ligue des Champions.

« L’OM, il faut le laisser en Ligue des Champions pour le vendre. Donc je n’ai toujours pas changé ma position depuis un an et demi. C’est toujours le cas (…) Mais voilà pourquoi les gens ils disaient, pourquoi l’OM a réinvesti cet été, c’est que l’OM en a besoin économiquement (…) Après je n’ai rien dit d’autre, c’est le plan qu’ils ont. Et ce qui est logique aussi parce que ton club, il faut qu’il soit le le plus haut donc c’est normal et bonne chance évidemment à l’Olympique de Marseille à ce niveau-là », assure Romain Molina.

Le feuilleton continue donc…