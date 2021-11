Vente OM : Frank McCourt lâche une déclaration-choc après Vézirian

Publié par JEAN-LUC D le 14 novembre 2021 à 17:13

Alors que Thibaud Vézirian continue d’affirmer que la Vente OM va être bientôt officialisée, Frank McCourt a été interrogé sur le dossier.

Vente OM : Thibaud Vézirian : « L’officialisation, ça va arriver »

Comme à son habitude depuis plusieurs mois, Thibaud Vezirian a remis le couvert sur la Vente OM. L’ancien chroniqueur du journal L’Équipe assure notamment qu’après Newcastle United, l’Olympique de Marseille devrait être le prochain club pour lequel l’Arabie Saoudite pourrait débourser plusieurs millions d’euros dans les mois à venir. D’ailleurs, il révèle que le deal est déjà bouclé par Frank McCourt et que l’officialisation pourrait intervenir d’un moment à l’autre.

« J’ai mes popcorns mon coco et j’attends tranquillement, tout est réglé », a lancé le journaliste sportif sur son compte Twitter. Une sortie qui ne cadre pas du tout avec les intentions du milliardaire américain qui a acquis 95% des parts de l’OM depuis 2016 pour environ 50 millions d’euros.

Frank McCourt : « Je l’ai dit 10, 12 fois : l'OM n’est pas à vendre »

Invité de France 24 ce dimanche, Frank McCourt a démenti la dernière sortie médiatique de Thibaud Vezirian et son obsession pour la Vente OM. Le propriétaire du club marseillais a insisté sur la position qui est la sienne depuis plus d’un an. L’Olympique de Marseille n’est pas à vendre et le promoteur immobilier à Boston n’a aucune intention de tourner le dos à Marseille. L’homme d’affaires de 68 ans s’étonne même que cette affaire de Vente OM continue de prospérer sur les réseaux sociaux.

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux », a déclaré le patron de l’OM sur la chaîne française.

Poursuivant, le successeur de Margarita Louis-Dreyfus estime que la campagne de Thibaud Vezirian, « c’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. » Très ambitieux pour le club de la Canebière, McCourt persiste sur le fait qu’il n’envisage aucunement de se séparer de l’OM.

« Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club (...) Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas. Les réseaux sociaux érodent la confiance », a-t-il précisé, espérant avoir levé le doute sur ses intentions avec l'OM.