PSG : Grosse frayeur au Paris SG avant le choc contre Man City

Publié par JEAN-LUC D le 23 novembre 2021 à 10:26

À 48h du choc entre Manchester City et le PSG, les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de la capitale. Tout le monde retient son souffle.

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé avant City

Après un jour de repos suite à sa victoire contre le FC Nantes (3-1), samedi après-midi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement hier au Camp des Loges, à l'avant-veille du choc de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City. Si Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, tous absents contre les Canaris, étaient présents au Camp des Loges, ce n’était pas le cas pour Kylian Mbappé.

En effet, après qu'Infosport+ a informé que le protégé de Mauricio Pochettino n’était pas à l’entraînement, RMC a confirmé l'information un peu plus tard en expliquant que l’international français de 22 ans était malade. Auteur de 6 buts sur ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, KylianMbappé montre qu’il est l’homme en forme chez les Rouge et Bleu. C’est donc peu de dire que l’entraîneur parisien compte énormément sur lui pour le déplacement en Angleterre face à Manchester City ce mercredi pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des champions. Une absence de Mbappé serait donc un véritable coup dur pour l’équipe du PSG. Fort heureusement, il y aurait plus de peur que de mal pour l’enfant de Bondy.

PSG : Plus de peur que de mal pour Mbappé ?

En effet, RMC assure que « Kylian Mbappé était absent de l’entraînement ce matin, à deux jours du choc face à Manchester City. Selon nos informations, il est malade, mais rien de grave à priori ». Toujours selon la même source, un forfait n’est pas à craindre pour le moment. Une tendance confirmée par le quotidien sportif L’Équipe, qui indique que le champion du monde 2018 tiendra bien sa place dans le groupe du Paris Saint-Germain qui va défier le champion d’Angleterre sur ses installations de l’Etihad Stadium demain soir.