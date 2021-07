Bordeaux Mercato : Officiel, Gasset part et Petkovic le remplace

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 23:18

Dans un communiqué officiel, les Girondins de Bordeaux ont confirmé le départ de Jean-Louis Gasset (67 ans) du club et l’arrivée de son successeur Vladimir Petkovic (57 ans).

Bordeaux : Gasset remercié, Petkovic nommé jusqu'en 2024

Comme annoncé, Jean-Louis Gasset a quitté Bordeaux, ce mardi. Il est remplacé au poste d’entraîneur par Vladimir Petkovic, ex-sélectionneur de la Suisse. « Jean-Louis Gasset est un entraîneur et un homme d’expérience. Je tiens à lui exprimer tout mon respect et ma gratitude. La saison dernière a été particulièrement difficile. Jean-Louis Gasset a su garder le cap pour le bien du FC Girondins de Bordeaux. Même dans cette période de changement, il a répondu présent avec honnêteté et élégance », a déclaré Gérard Lopez sur le site internet des Girondins.

Rappelons que Jean-Louis Gasset avait été nommé coach du club au scapulaire le 10 août 2020 pour 2 saisons soit jusqu’en juin 2022. Il est donc remercié, alors qu’il lui restait encore un an de bail.

Gérard Lopez justifie la nomination de Vladimir Petkovic

Nouveau propriétaire de Bordeaux, Gérard Lopez s'est séparé de Jean-Louis Gasset et a nommé son successeur dans la foulée. Vladimir Petkovic a signé un contrat de 3 ans et est lié au FCGB jusqu’au 30 juin 2024. Il a quitté son poste de sélectionneur de la ‘’Nati’’ qu’il occupait depuis 2014 pour rejoindre la formation de Ligue 1. « Il a le profil parfait pour s'inscrire dans un projet à long terme avec le club. À titre personnel, je dois également le remercier pour sa détermination et son envie de nous rejoindre. Cela a fait la différence », a justifié le président des Marine et Blanc.

« Recruter un tel coach avec une telle aura et un tel CV, c'est aussi la preuve de notre ambition pour cette saison. Je remercie également la fédération suisse pour nous avoir permis d'établir des échanges sains et productifs, afin de faciliter le départ de Vladimir Petkovic », a souligné Gérard Lopez.