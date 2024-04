Un malaise profond dénoncé, l’OM déjà au bord de la crise ?

Les récentes contre-performances de l’OM provoquent une vague d’inquiétudes dans la cité phocéenne. Au point où le malaise serait plus profond en interne.

L’OM n’y arrive plus, Jean-Louis Gasset tire la sonnette d’alarme

La défaite de l’Olympique de Marseille contre le LOSC (3-1), vendredi dernier en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, a accentué les inquiétudes autour du club phocéen, qui se retrouve dans une situation délicate. Les espoirs de qualification pour la Ligue des champions se sont considérablement réduits, et l’objectif de sauver la saison en décrochant une place européenne semble désormais être l’unique perspective pour le groupe de Jean-Louis Gasset.

D’ailleurs, après la défaite à Lille, l’entraîneur de l’OM a affiché sa frustration, en indiquant qu’il « y a un sentiment de honte parce qu’on a manqué de respect au football » et envers les supporters. Cette déclaration de Jean-Louis Gasset traduit une prise de conscience de la gravité de la situation, une certaine remise en question et la nécessité d’un sursaut d’orgueil de la part des joueurs et du staff technique pour sortie de cette crise de résultats.

Une réaction rapide est attendue pour éviter une véritable catastrophe

Par ailleurs, Thomas Bonnavent met en lumière les difficultés économiques auxquelles est confronté l’OM. Le journaliste de Winamax souligne que la masse salariale élevée du club phocéen contraste avec la qualité de l’effectif, ce qui soulève des interrogations sur la gestion financière et sportive de l’institution. La nécessité d’une réaction rapide est donc attendue pour éviter une véritable catastrophe, tant sur le plan sportif que financier.

« Il faut réellement se rendre compte de l’état de l’OM. Ça devient urgent et grave. La masse salariale n’a jamais été aussi importante et l’effectif n’a jamais été aussi bancal, rempli de ptiiits joueurs et de mauvais joueurs », a-t-il déploré. Ces déclarations sur la saison de l’OM mettent en lumière un malaise profond, avec des attentes non satisfaites après le mercato, des performances en deçà des espérances et des difficultés structurelles.

Les contre-performances de l’OM ces dernières semaines agitent les discussions, soulignant l’ampleur des défis auxquels est confronté le club. En somme, l’Olympique de Marseille traverse une période critique où les résultats sportifs décevants s’accompagnent de problèmes économiques et de gestion. La nécessité d’un changement de cap et d’une réaction rapide est importante pour éviter une détérioration plus profonde de la situation et pour retrouver la voie de la compétitivité et du succès.