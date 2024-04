Ligue Europa : L’OM aiguillonné sur l’arme secrète du Benfica

Alors que l’OM se prépare à affronter le Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa, Jean-Louis Gasset a été conseillé sur l’atout offensif du club portugais.

OM : Jean-Louis Gasset et ses hommes devront se méfier d’Angel Di Maria

L’Olympique de Marseille traverse une période difficile, marquée par une série de quatre défaites consécutives, dont la dernière en date contre Lille (3-1) passe très mal dans la cité phocéenne. Cette série de revers a creusé un écart significatif de dix points avec la quatrième place du classement, réduisant ainsi considérablement les chances d’une qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions via le championnat. Face à cette situation délicate en Ligue 1, l’attention se tourne désormais vers la Ligue Europa, où l’OM est engagé en quart de finale.

Ce jeudi, le club entraîné par Jean-Louis Gasset se rend au Portugal pour affronter le Benfica Lisbonne. Cette confrontation revêt une importance capitale pour la suite de la saison marseillaise, offrant une opportunité de redorer le blason après des résultats décevants. Le Benfica Lisbonne présente en effet un défi de taille pour les Phocéens, notamment avec la présence d’Angel Di Maria dans ses rangs.

Un atout offensif du Benfica Lisbonne à surveiller de très près

Photo : Angel Di Maria

L’ailier argentin, revenu au club portugais l’été dernier après des passages remarqués au Paris SG et à la Juventus, reste un redoutable atout offensif, capable de faire la différence à tout moment. Sa polyvalence, sa vitesse et son sens du but en font un élément clé de l’attaque du Benfica qu’il faudra surveiller de très près. C’est l’avis partagé par journaliste de Record, Nuno Martins, auprès de La Provence

« Angel Di Maria est un leader pour ce qu’il représente, parce qu’il a gagné la coupe du monde, mais aussi pour ses buts, ses passes décisives et ses occasions. C’est un joueur qui peut décider du sort d’un match », a-t-il expliqué. Nuno Martins, souligne ausss l’importance d’autres joueurs clés comme Nicolas Otamendi, Rafa, Antonio Silva et João Neves au sein de l’équipe de Benfica. Ces joueurs représentent des menaces sérieuses pour l’OM et nécessiteront une vigilance particulière lors de la rencontre de jeudi soir.