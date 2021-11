LOSC : Champion de France 2021, Letang récompensé en Europe

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2021 à 23:26

Sacré champion de France avec le LOSC, Olivier Letang a été élu meilleur président d'un club européen par le quotidien sportif Tuttosport.

Le titre de champion de France 2021 du LOSC a forcément rejailli sur le président du club. Il est inscrit évidemment dans son palmarès. Et grâce à cela, il a été désigné comme le meilleur président d'un club européen par le média transalpin. Les Dogues ont détrôné le Paris Gaint-Germain qui était sur une série de trois titres de champion de Ligue 1. « Et le meilleur président de l'Europe en 2021 ? Les légendes enrôlées par Tuttosport ont choisi Olivier Letang, président de l'extraordinaire exploit de Lille OSC, qui a pu devenir champion de France, devant les galactiques du PSG », a fait savoir journal italien.

Olivier Letang a pourtant été nommé à Lille en décembre 2020. Il a succédé à Gérard Lopez, limogé, à la présidence du club nordiste. Le LOSC fait finir en tête du championnat avec un petit point de plus que le Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, l’entraîneur qui avait contribué au sacre de Dogues, a quitté le Nord pour la Côte d’Azur. Il est désormais le coach de l’OGC Nice, actuel dauphin des Parisiens au classement de la L1, avant la 15e journée.

Lille OSC n'est plus en course pour le titre 2022

Contrairement à la saison dernière canon, le LOSC connait un exercice compliqué avec son nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec. En 14 journées disputées, les Lillois sont 12es du championnat avec 17 points. Ils ont enregistré 5 matchs nuls, 5 défaites et seulement 4 victoires. Ils ont concédé 21 buts et en ont inscrit 18. Le capitaine José Fonte (36 ans) et ses coéquipiers ont 20 points de retard sur le Paris SG en ce moment. En tout cas, ils ne sont plus en course pour se succéder à eux-mêmes, mais peuvent encore accrocher une place sur le podium.