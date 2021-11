LOSC : En difficulté en L1, Gourvennec joue gros en coupe d’Europe

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2021 à 15:56

Jocelyn Gourvennec rêve d’un gros coup du LOSC contre le RB Salzbourg en Ligue des champions, ce mardi. Il a insisté sur l’enjeu de ce match.

LOSC : Gourvennec se sert de l'enjeu du match pour galvaniser son équipe

En grande difficulté en Ligue 1, Jocelyn Gourvennec veut bien faire en Coupe d’Europe, afin de se donner un sursis sur le banc de touche du LOSC. Lui et son équipe sont, de ce fait, gonflés à bloc avant d’affronter le RB Salzbourg, mardi soir, au Stade Pierre Mauroy. Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de Lille OSC a passé des consignes claires à ses joueurs, afin de remporter cet avant-dernier match de la phase de poule de la Ligue des champions. « On sait ce qu’une victoire contre Salzbourg nous apporterait et on doit en avoir conscience », a-t-il indiqué.

Selon le coach des Dogues, « l’enjeu du match doit conduire son équipe à faire un maximum d’efforts, pour récolter un maximum d’émotions fortes » au bout de la rencontre. « Pour tous les gens du club, pour le staff, pour les joueurs, ça peut être un moment important dans une carrière. Il faudra avoir dans un coin de notre tête cette dimension affective liée au match et à l’événement », a recommandé Jocelyn Gourvennec.

La 1ère place du groupe en jeu

L’enjeu de la confrontation entre le LOSC et le RB Salzbourg est capital, à savoir la première place du groupe G. Les Lillois sont 2es avec 5 points derrière leur adversaire du jour, leader avec 7 points. Pour passer en tête et rester en course pour l’une des deux places qualificatives du groupe, le LOSC doit impérativement gagner ce match de la 5e journée. Car, le VfL Wolfsburg totalise aussi 5 points et peut doubler le champion de Ligue 1, en cas de victoire sur le FC Séville (3 points) dans l’autre match du groupe. Rappelons que lors du match aller disputé à la Red Bull Arena à Salzbourg, Lille OSC s'était incliné 2-1.