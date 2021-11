Man City-PSG : La compo du Paris SG tombe ! Grosse surprise au milieu

Publié par Thomas le 24 novembre 2021 à 11:05

C'est le grand jour pour le PSG, qui affronte Man City en Ligue des champions. Découvrez la compo du Paris SG avec un gros changement au milieu.

PSG : Face à City, Pochettino fait un choix crucial

C’était la grande inconnue ces derniers jours. À quelques heures d’un match capital digne d’une finale avant l’heure, Mauricio Pochettino a enfin tranché pour son onze de départ contre l’ogre citizen. Contrairement aux précédentes rencontres de Ligue des champions, le Paris SG se présentera ce soir avec toutes ses armes, sans aucun blessé majeur (seuls Draxler et Rafinha). Si Angel Di Maria (3 matchs) et Idrissa Gueye (2 matchs) étaient suspendus pour la phase aller, et que Lionel Messi et Marco Verratti étaient eux forfaits contre Leipzig il y a trois semaines, contre City, le coach du PSG pourra aligner son onze type.

Si d’ordinaire, le Paris SG évolue en 4-2-3-1 en présence de son quatuor offensif (Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria), ce soir, Pochettino s’est inspiré des dernières contre-performances de ses hommes et a préféré ne pas reconduire ce système. Les Rouge et Bleu devraient débuter en 4-3-3, en d’autres termes, un des "quatre fantastiques" devrait être sacrifié. Si ce choix aurait pu paraître étonnant en début de saison, il semble néanmoins logique à l’heure actuelle. Les rares fois où Paris a débuté avec ses quatre stars devant, le club a toujours été décevant, que ce soit contre le Stade Rennais (défaite 2-0) ou encore contre l’ OM (match nul et vierge). Ce soir, sans surprise, c’est bien Angel Di Maria qui devrait débuter sur le banc, et laisser sa place à la recrue Georginio Wijnaldum au milieu de terrain.

Le PSG qualifié ce soir si...

Lors de cette 5e et avant-dernière journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain aura l’occasion de prendre ses billets pour les huitièmes de finale. Coutumiers du fait, les Parisiens enchaîneraient alors une 10e qualification de rang. Ce soir, le Paris SG sera qualifié si :

-Il bat Manchester City.

-Il fait match nul et Bruges ne bat pas Leipzig.

-Bruges perd.

De son côté, Man City actera son passage en huitième si le club ne perd pas ce soir ou si Bruges ne bat pas Leipzig.

Compo probable du PSG contre Man City :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, P. Kimpembe, N. Mendes

Milieux de terrain : G. Wijnaldum, M. Verratti, I. Gueye

Attaquants : Neymar, K. Mbappé, L. Messi