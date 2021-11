PSG : Pochettino confirme une grande nouvelle pour Man City !

Publié par JEAN-LUC D le 24 novembre 2021 à 07:05

Présent en conférence de presse mardi, Mauricio Pochettino a fait le point sur Kylian Mbappé avant le match du PSG face à Manchester City.

Mbappé présent à l’entraînement du mardi

C’est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'il était absent à l'entraînement du lundi, Kylian Mbappé était en bien présent avec l’équipe de Mauricio Pochettino mardi soir à la veille du choc contre Manchester City. L’attaquant de 22 ans devrait donc pouvoir tenir sa place mercredi soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium contre les hommes de Pep Guardiola à l'occasion de la cinquième journée des phases de groupes de la Ligue des Champions.

Malade et dispensé du dernier entraînement, le numéro 7 du PSG était bien présent à la dernière séance collective de veille de match. L’international français a participé à quelques échauffements avec Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera et Marquinhos. Une nouvelle rassurante tant Mbappé est important pour l'animation offensive des Rouge et Bleu, encore plus contre une formation qui devrait évoluer très loin de son but et qui pourrait donc laisser des espaces au champion du monde 2018. Une excellente nouvelle confirmée par son entraîneur devant les médias.

PSG : Pochettino rassure pour Mbappé contre Man City

À quelques heures d’affronter Manchester City en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a rassuré concernant l’état de santé de Kylian Mbappé. Devant les journalistes venus l’interroger depuis l’Angleterre, le coach du Paris Saint-Germain a notamment assuré que : « Kylian Mbappé va bien même si hier il ne s'est pas entraîné. Il sera présent à l'entraînement ce soir, j'espère qu'il sera encore mieux demain et qu'il pourra jouer le match dans les meilleures conditions. »

À noter également que le légendaire défenseur central espagnol, Sergio Ramos, fête sa première convocation dans le groupe du Paris SG à l'occasion de ce choc européen contre le champion d’Angleterre. Depuis son arrivée lors du dernier mercato estival, le joueur de 35 ans n’a pas encore disputé la moindre rencontre sous ses nouvelles couleurs en raison de pépins physiques.