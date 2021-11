Man City-PSG : La compo du Paris SG tombe ! Les débuts de Ramos ?

Publié par Thomas le 23 novembre 2021 à 14:26

C'est le grand soir pour le PSG, Découvrez la compo du Paris SG concoctée par Mauricio Pochettino contre Man City en Ligue des champions.

PSG : Face à City, un Paris SG presque au complet

Auteur d’un début de saison remarquable, le Paris Saint-Germain n’a que très rarement eu en sa possession autant de pièces importantes de son effectif. Entre blessures intempestives et suspensions, Mauricio Pochettino a souvent dû composer sans certains cadres en Ligue des champions. Lors de la phase aller, Gueye (2 matchs) et Di Maria (3 matchs) avaient été suspendus, contre Leipzig il y a 3 semaines, ce sont Messi et Verratti qui avaient dû déclarer forfait pour blessure.

Ce mercredi, la donne sera bien différente, puisque le coach du Paris SG pourra aligner son équipe type pour la première fois depuis le début de la compétition ! Seules absences dans le groupe, celles de Julian Draxler et de Rafinha blessés, ainsi que Bernat, qui n’était pas inscrit en début de saison pour la phase de groupe de Ligue des champions. Mais la grande nouvelle pour les supporters du PSG réside sur la feuille de match, les fans Rouge et Bleu acteront la présence pour la première fois de leur recrue phare en défense, Sergio Ramos.

Le retour de Ramos au meilleur des moments

C’est un petit évènement pour le club de la capitale et pour les amoureux du football. Après plus de six mois d’absences, Sergio Ramos fait son grand retour à la compétition. Grande recrue du Paris Saint-Germain cet été, l’emblématique défenseur central est apparu ce mardi sur la feuille de match parisienne. Si l’Espagnol s’est montré en pleine forme lors des derniers entraînements, ce dernier devrait néanmoins débuter sur le banc, laissant place en charnière centrale à l’habituel duo Marquinhos-Kimpembe.

Son retour dans l’effectif du PSG est tout de même une plus-value non négligeable quand on connaît l’aura et l’impact du joueur de 35 ans dans le vestiaire. Véritable champion, Sergio Ramos aura sans aucun doute son rôle à jouer pour mener sa nouvelle équipe vers la victoire finale.

Le risque du 4-2-3-1 renouvelé contre City ?

C’est la grosse déception de ce début de saison. Avec l’arrivée de Lionel Messi, beaucoup d’observateurs salivaient déjà de voir l’association de l’Argentin avec Neymar, Mbappé et Di Maria. Cependant, depuis la reprise, ces quatre fantastiques ont toujours peiné à évoluer ensemble, à l’image du triste Classico contre l’OM (0-0) ou encore la défaite contre le Stade Rennais (2-0).

À l’aller contre les Sky Blues, les Rouge et Bleu s’étaient montrés à leur avantage, dans un Parc des Princes bouillant pour l’occasion. Lors de ce choc, Paris avait évolué en 4-3-3 avec la suspension du Fideo, une recette qui avait plutôt convaincu les supporters et avait débouché sur une belle victoire 2-0. Réitérer ce système mercredi signifierait sacrifier un des quatre fantastiques et très probablement AngelDi Maria. Ce qui est sûr, c’est que beaucoup de pressions reposeront sur les épaules de Mauricio Pochettino au moment de composer son onze, lui qui est vivement associé à un départ vers Manchester United cet hiver.

Compo probable du PSG contre Manchester City :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, P. Kimpembe, N. Mendes

Milieux de terrain : I. Gueye, M. Verratti

Attaquants : Neymar, L. Messi, A. Di Maria, K. Mbappé