Stade Rennais : Découvrez la compo probable du SRFC face à Vitesse !

Publié par Thomas le 24 novembre 2021 à 20:05

Ce jeudi, le Stade Rennais a l'opportunité d'acter sa qualification en huitièmes de Conference League. Découvrez la compo du SRFC contre Vitesse Arnhem.

Stade Rennais : Une équipe solide contre Vitesse Arnhem

Bruno Genesio avait annoncé la couleur ce mercredi en conférence de presse. Après sa série de 11 matchs sans défaites dont 9 victoires, le SRFC ne se présentera pas les mains dans les poches contre Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence. Intraitables à domicile, les Rouge et Noir ont l’occasion ce jeudi d’acter leur qualification pour le prochain tour de la compétition. " Faut qu’on joue les matchs pour les gagner, on est sur un bon dynamique, on rentrera sur le terrain pour gagner le match ", a précisé le coach du Stade Rennais qui a par la suite annoncé quelques changements dans le onze de départ par rapport à ce week-end contre Montpellier (victoire 2-0) mais " pas de chamboulements ".

Si on pensait quelques turnovers pour cette rencontre, le Stade Rennais devrait finalement évoluer avec une équipe quasi type. À commencer par le poste de gardien, où l’indéboulonnable Alfred Gomis devrait de nouveau assurer les cages rennaises. Après un début de saison en dents de scie, le portier sénégalais signe une véritable montée en puissance depuis plusieurs semaines, se rendant décisif à de nombreuses reprises pour son équipe, à l’image de sa parade remarquable contre Montpellier ce week-end (64’).

De même en défense centrale où Nayef Aguerd devrait lui aussi débuter malgré son fort temps de jeu depuis le début de saison. Présent en conférence de presse, le défenseur central a vu son entraîneur expliquer qu’il était bon pour un joueur en confiance de lui faire enchaîner les rencontres. " Parfois les joueurs préfèrent jouer beaucoup plutôt que de rester inactifs. "

Compo probable du Stade Rennais contre Vitesse :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, N. Aguerd, W. Omari, A. Truffert

Milieux de terrain : B. Santamaria, F. Tait, L. Majer

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, K. Sulemana

La recrue ghanéenne Kamaldeen Sulemana devrait faire son grand retour dans le onze de départ rennais, lui qui avait été suspendu contre le MHSC et avait débuté remplaçant contre l'OL. Suspendu contre le MHSC, Warmed Omari devrait reprendre son poste dans l'axe de la défense, lui qui était avant la trêve passé devant Loïc Badé dans la hiérarchie des centraux.

Adrien Truffert est de nouveau préféré à Birger Meling. À tout juste 20 ans, le latéral gauche commence à se frayer une grande place dans la défense rennaise. Baptiste Santamaria fait lui aussi son retour dans l'entrejeu préféré à Jonas Martin.