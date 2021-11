Stade Rennais : Genesio fait une grande annonce contre Vitesse

Publié par Thomas le 24 novembre 2021 à 16:05

Ce mercredi, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a fait de grosses révélations sur son onze aligné face à Vitesse en Conference League.

Stade Rennais : Genesio, "quelques modifications au coup d’envoi"

C’est l’équipe française la plus séduisante du moment. Après sa victoire pleine de maîtrise contre Montpellier ce week-end, le SRFC se confronte une nouvelle fois à l’Europe ce jeudi, contre Vitesse Arnhem. Premiers de son groupe devant Tottenham, les Rouge et Noir ont l’occasion d'obtenir leur ticket pour la qualification, demain au Roazhon Park. Si contre les Néerlandais, un nul suffirait pour se qualifier, pour son entraîneur Bruno Genesio, il ne faut pas tomber dans cette logique piégeuse. " Faut qu’on joue les matchs pour les gagner, on est sur un bon dynamique, on rentrera sur le terrain pour gagner le match. "

Lors des rencontres précédentes de Ligue Europa Conférence et notamment contre Mura, le coach breton avait opéré un turnover conséquent pour soulager certains cadres de l’effectif. Cette-fois encore, plusieurs changements auront lieu dans le onze de départ, mais " pas de chamboulements ", comme l’a indiqué Bruno Genesio ce mercredi en conférence de presse. " Il y aura certainement quelques modifications au coup d’envoi mais pas de chamboulement énorme non plus car on a besoin d'entretenir une dynamique et de garder du rythme même s’il y a beaucoup d’enchaînements. "

Présent lors de la conférence de presse, le défenseur marocain Nayef Aguerd devrait encore être titulaire contre Vitesse, malgré un temps de jeu conséquent cette saison. Pour Genesio, écarter un joueur en pleine forme n’est parfois pas si bénéfique qu’on ne le pense. " Parfois les joueurs préfèrent jouer beaucoup plutôt que de rester inactif. Il ne faut pas tomber dans l’excès de confiance, avoir cette mentalité de tuer le match et gagner lors de tous les matchs à domicile. "

Il faudra patienter pour Jérémy Doku

Si l’entraîneur du SRFC a confirmé que tout son groupe serait opérationnel, hormis Jérémy Gélin blessé depuis de longs mois, certains d’entre eux ne seront cependant pas aptes à débuter la rencontre, c’est le cas de Jérémy Doku, qui revient progressivement d’une blessure au genou. Après avoir repris l’entraînement la semaine dernière avec les Rouge et Noir, l’attaquant belge avait retrouvé la pelouse du Roazhon Park contre Montpellier en toute fin de match, en remplaçant Martin Terrier, après plus de trois mois d’absence.

En conférence de presse, Bruno Genesio a confirmé que son buteur de 19 ans n’entrerait pas dans la composition initiale du Stade Rennais, et ce, malgré un turnover annoncé. " Jérémy Doku, il est quasiment absent depuis trois mois, ce n’est pas une petite blessure, on a un peu avancé son retour dans le groupe contre le MHSC, c’était important pour lui mentalement. Il fera des rentrées progressives, il n’est pas en mesure de débuter un match. "