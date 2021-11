Stade Rennais-MHSC : Les notes des joueurs du SRFC après la victoire !

Publié par Thomas le 20 novembre 2021 à 23:21

Découvrez les notes des joueurs du Stade Rennais après leur victoire éclatante (2-0) contre le MHSC ce samedi. Le SRFC est deuxième de Ligue 1.

Ce samedi, le Stade Rennais a une nouvelle fois acté un franc succès contre un rival de poids au classement, le Montpellier HSC.

Pas de doute, le Roazhon Park est bien l’entre des enfers pour les équipes visiteuses, après Lyon, c’est Montpellier qui a sombré ce samedi face à une équipe Rennaise redoutable. Comme face aux Gones, les Rouge et Noir ont éteint leur adversaire d’entrée de jeu, cadenassant tous les secteurs de jeu.

Si les Bretons ont rendu une copie quasi parfaite contre un concurrent direct à l’Europe, ces derniers peuvent remercier leur milieu de terrain et leur trio Majer-Tait-Martin, véritables poisons pour les Héraultais dans l’entrejeu. Avec cette victoire pleine de maîtrise, le Stade Rennais passe provisoirement dauphin du PSG.

Stade Rennais : Découvrez les notes des joueurs du SRFC

A. Gomis : 7.5,Très peu sollicité en première période, le portier sénégalais a toujours été juste dans ses relances, il a sorti la claquette parfaite à la 64’ sur la seule vraie occasion montpelliéraine.

H. Traoré : 7, Belle montée et centre sur la tête de Martin Terrier pour l’ouverture du score. Il livre une intervention cruciale sur Mavididi à la 21’. Remplacé par Assignon, le capitaine du SRFC semblait légèrement touché après un contact survenu quelques minutes plus tôt.

L. Badé : 6, Titularisé dans l’axe à la place de Omari (suspendu) la recrue rennaise a parfois manqué de justesse et de mordant dans ses interventions. Match plutôt correct dans l’ensemble.

N. Aguerd : 7, Chef d’orchestre de la défense, le Marocain a toujours été juste dans ses relances. A l’image de ses derniers matchs, le défenseur de 25 ans confirme son rôle de cadre de la défense Rouge et Noire.

A. Truffert : 6.5, Dans le tempo, le latéral a failli inscrire un superbe but à la 74’ le jour de ses 20 ans. Des coup d’éclat et une insouciance qui pourrait rapidement bousculer la hiérarchie des latéraux. Remplacé par B. Meling en fin de match.

L. Majer : 8, Très en jambe dès l’entame du match. Majer semble avoir conquis le cœur des supporters du SRFC par ses prises d’initiatives judicieuses et sa qualité balle au pied au-dessus de la moyenne. Si la recrue de 23 ans a quelques fois eu du déchet dans ses passes, son joli but à la 28’ témoigne d’une montée en puissance certaine dans l’équipe. Remplacé à la 80’ par Guirassy et fortement acclamé par le public breton.

J. Martin : 7, Pour son retour, l’ancien montpellierain a fait très mal à ses ex-coéquipiers, le milieu a été tonitruant et a créé le liant entre la défense et l’attaque. Il provoque l’expulsion de Savanier à la 42’. Remplacé par Doku (91’).

F. Tait : 8.5, Le meilleur ce soir, et de loin ! Il a amené tout le long de la rencontre de la sérénité au milieu mais aussi de la vitesse au moment de se projeter. Sa feinte de centre qui amène le but de Majer est un délice. A régulièrement orienté le jeu, donnant des options à ses coéquipiers. Tout proche de marquer à la 52’ sur une mauvaise relance de Omlin.

B. Bourigeaud : 6, Positionné sur le flanc droit de l’attaque, le numéro 14 rennais s’est montré un ton en-dessous de ses coéquipiers ce soir. Plus discret, on a senti que le 4-3-3 lui a fait perdre quelques repères, il a néanmoins apporté du surnombre au milieu en repiquant régulièrement dans l’axe.

G. Laborde : 7, Moins en vue que ses compères d’attaque. Le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 aurait pu faire mal à ses anciens coéquipiers par deux fois à la 61’ (reprise au-dessus puis frappe à côté). Son ciseau retourné aurait mérité mieux qu’un poteau (87’). L’un des tous meilleurs renards des surfaces de notre championnat.

M. Terrier : 7.5, Efficace pour l’un de ses premiers ballons touchés, l’ancien Lyonnais ouvre le score d’une tête rageuse prenant le meilleur sur la défense montpellieraine. Des débordements intéressants qui témoignent de sa grande polyvalence en attaque.